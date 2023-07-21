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MLB／重拾塞揚身手卻陷交易風波 史奈爾希望留在教士

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈爾（Blake Snell）是教士最有可能出清的球員之一，但他本人一再強調希望能留在教士隊。 法新社
史奈爾（Blake Snell）是教士最有可能出清的球員之一，但他本人一再強調希望能留在教士隊。 法新社

今天遭藍鳥完封的教士隊，目前僅拿下46勝51敗，距離季後賽可以說是越來越遠，這也讓外界認為教士將在交易大限前當賣家，其中史奈爾（Blake Snell）是最有可能出清的球員之一，但他本人一再強調希望能留在教士隊。

史奈爾開季投的跌跌撞撞，出賽9場僅拿下1勝5敗，防禦率一度飆升到5.40，不過之後先發倒吃甘蔗，加上今日先發，近11場出賽，單場最多失2分，合計63局僅丟5分，防禦率0.71，重拾過去塞揚等級身手。

史奈爾近期接受《The Athletic》教士隨隊記者丹尼斯‧林（Dennis Lin）的採訪，提到想留在教士，「我很想留在這裡。我也很喜歡這裡。我們等著看事情會怎麼發展。」不過他也知曉球隊就是在商言商「但那部分我們沒有辦法去控制。」

他認為球隊現在是買家而非外界認為的賣家，「我認為我們正在當買家。這就是我的感覺，我認為我們必須繼續贏球。」

今日領銜先發的史奈爾，試著要幫教士在客場橫掃藍鳥，可惜今日控球不穩壞球偏多，送出多達7次保送，不過還是靠著球威5局僅丟1分，被打5支安打與送出4K；只是隊友今日遭藍鳥先發巴塞特（Chris Bassitt）6局無失分好投封鎖，終場仍以0：4輸球。

史奈爾是在2018年拿下美聯塞揚，隔年與光芒簽下5年5000萬美元的合約，2020年底被打包教士，5年合約將在球季結束後到期，他本人預計將投身自由市場，爭取一份大約。

教士 史奈爾 光芒

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