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MLB／大谷翔平明星賽球衣拍出156萬 比勇士亞古納高14倍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷明星賽球衣拍賣出5萬零10美元（約台幣156萬元），是所有球員的球衣中最高價。 法國新聞社
大谷明星賽球衣拍賣出5萬零10美元（約台幣156萬元），是所有球員的球衣中最高價。 法國新聞社

大聯盟明星賽球衣放上官網拍賣，大谷翔平展現高人氣，同款球衣拍出5萬零10美元（約台幣156萬元），是所有球員的球衣中最高價，是第二名勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）的3590美元的近14倍。

大聯盟官網從台灣時間12日開始拍賣明星賽用品，到今天上午8點截止，而大谷翔平的美聯明星隊球衣一開始就受到關注，第一天拍賣金額就衝上3000美元，到18日突破1萬美元，最終金額來到唯一五位數的數字。

除了球衣外，大谷翔平在明星賽使用的打擊頭盔也曾拍出9萬8010美元的高價，另外今年經典賽時，大谷翔平的日本武士隊球衣拍賣價格更高達12萬6110美元，大谷翔平的人氣有數字為證。

明星賽 大谷翔平 大聯盟

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