聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平明星賽球衣拍出156萬 比勇士亞古納高14倍
大聯盟將明星賽球衣放上官網拍賣，大谷翔平展現高人氣，同款球衣拍出5萬零10美元（約台幣156萬元），是所有球員的球衣中最高價，是第二名勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）的3590美元的近14倍。
大聯盟官網從台灣時間12日開始拍賣明星賽用品，到今天上午8點截止，而大谷翔平的美聯明星隊球衣一開始就受到關注，第一天拍賣金額就衝上3000美元，到18日突破1萬美元，最終金額來到唯一五位數的數字。
除了球衣外，大谷翔平在明星賽使用的打擊頭盔也曾拍出9萬8010美元的高價，另外今年經典賽時，大谷翔平的日本武士隊球衣拍賣價格更高達12萬6110美元，大谷翔平的人氣有數字為證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言