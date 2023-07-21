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MLB／天使想找出「不賣的理由」 大谷上架等倒數48小時

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心是否交易大谷。 美聯社
天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心是否交易大谷。 美聯社

大谷翔平會不會在這個月就轉隊？天使隊還在猶豫，消息指出，天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心，儘管明白天使的心意還未拿定，但各隊的洽詢電話早已打不停。

MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）表示，自己昨晚與一位球團高層聊過，他感覺天使老闆莫瑞洛（Arte Moreno）持續在「找一個不交易大谷的理由」，他指出：「天使在交易大谷上有點猶豫，因為他對這支球隊的意義巨大，包括在場上、在場外、在票房上等等。」

天使在先前一波13戰11敗的低潮後，戰績一度跌到45勝47敗，眼看啟動「賣家模式」的可能性大增，但最近一波對洋基隊的3連戰演出橫掃，勝率再度跨過5成，距離目前美聯外卡第3的太空人隊勝差4.5場，還不到絕望時刻。

只要天使還有季後賽機會，就不太可能交易大谷，消息人士指出，天使會等到美國時間8月1日的交易大限前最後24到48小時才做決定。MLB Network記者摩洛西（Jon Morosi）表示，儘管如此，「各隊持續聯繫天使，表達對大谷的興趣，原因是沒道理不這麼做。」

天使 MLB 大谷翔平

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