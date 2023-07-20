MLB／得到大谷翔平要花多少代價？官網：類似教士換索托

美國時間8月1日是本季MLB的交易大限，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，如果有球隊想得到大谷翔平，籌碼可能比照教士交易來強打索托（Juan Soto）。

去年交易大限前，教士和國民進行大交易，教士送出游擊手阿布姆斯（CJ Abrams）、2017年選秀探花戈爾（MacKenzie Gore）、前全壘打王沃特（Luke Voit），加上當時百大新秀第21的哈索（Robert Hassell III）、百大新秀第88的伍德（James Wood）以及教士農場第14的蘇山納（Jarlin Susana），從國民換來索托加上一壘手貝爾（Josh Bell）。

摩洛西指出，儘管大谷翔平非常出色，但索托去年被交易時還有2年多的控制權，大谷翔平只剩幾個月就要成為自由球員。

《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，金鶯隊是最有本錢發動交易的球隊，即使拉契曼（Adley Rutschman）、韓德森（Gunnar Henderson）、羅德里格茲（Grayson Rodriguez）及哈勒戴（Jackson Holliday）是非賣品，不過他們陣中還有8個百大新秀，可以在不削弱球隊陣容的情況下提供出色包裹。

不過摩洛西分析，大谷翔平近期遭遇手指水泡傷勢，如果他無法穩定投球出賽，這筆交易不一定適合金鶯，因為金鶯明顯比較缺投手。