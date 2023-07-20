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MLB／被打爆還挑釁自家球迷？洋基洛登：飛吻是最好回應　

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基季前大約簽下的左投洛登，傷癒復出後表現並不理想，今日還挑釁自家球迷。 美聯社
洋基季前大約簽下的左投洛登，傷癒復出後表現並不理想，今日還挑釁自家球迷。 美聯社

洛登（Carlos Rodon）近期剛從傷兵名單回歸，不過回歸後幾場出賽表現明顯不佳，今日先發面對天使又是一場荒腔走板演出，投不滿5局就投出5次保送，還挨了2發全壘打狂丟6分，其中更在局間挑釁來到天使主場的自家洋基球迷，向觀眾席送出飛吻，賽後表示這是他給這些球迷最好的回應。

洋基休賽季大撒幣，補進了去年自由市場大物洛登（Carlos Rodon），與陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）共組聯盟最強，與王牌柯爾（Gerrit Cole）共組聯盟最強一、二號先發。但他今年先後因為手肘傷勢及背傷直到7月才迎來本季首次先發，面對小熊主投5.1局失2分，下一役面對洛磯先發5局掉4分，防禦率高達5.23，整體表現與身價明顯不符。

洛登2局下被天使猛攻一波4比0，換局間回到板凳休息時，他聽到了看台上的洋基迷向他噴垃圾話，隨後他看向看台並嘲諷似的送出飛吻，賽後提到這件事情，洛登表示，「我覺得這應該是我能做出最好的回應，但我想還是不要回應比較好，這場比賽確實讓我感到很沮喪，只是我老早在第2局就表現出來了。」不過洛登後續表示他沒有詳細去聽粉絲在講什麼，但他們生氣很正常，他也對自己的表現感到不爽。

賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示每個人發洩怒氣的方式不同，「我有時會扔掉頭盔，或者折斷球棒，或者大發雷霆。但不是每個人都是這樣。每個人都不同。做自己，我知道我們都非常在意，有時候當你在比賽中遇到挫折而感到沮喪時，你就會以某種方式表現出來。」

洋基 天使

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