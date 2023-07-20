MLB／近11戰狂拿9勝 金鶯終於超車光芒登頂美聯東區

金鶯今日與道奇三連迎來最終戰，靠著三壘手烏力亞斯（Ramon Urias）和韓德森（Gunnar Henderson）包辦全隊6分打點，成功以8比5擊退對手，讓球隊繼續維持14個月沒被橫掃的紀錄，同時金鶯也靠著這場比賽超車光芒登頂美聯東區。

雙方在前五局比數就定調，道奇明星捕手史密斯（Will Smith）首局率先敲出長打破蛋，不過金鶯在下半局隨即靠著安打串聯一舉拿下4分超前對手，3上烏力亞斯再度敲出長打追加分數，雖然後續道奇隊的奧特曼（James Outman）、孟西（Max Muncy）各有開轟，不過5下韓德森也回敬了一發陽春砲，後續雙方形成投手戰，終場金鶯就收下本場比賽的勝利。

道奇今日派出當家王牌烏力亞斯（Julio Urias）先發，前役他面對大都會繳出6局無失分的優質表現，不過今日狀況明顯不在線上，5局投球被敲8支安打(包括一發全壘打)失8分，隨後接手的畢克佛（Phil Bickford）和魯西爾（Justin Bruihl）都沒有失分。

金鶯方面，迪恩·克雷默（Dean Kremer）先發4.2局失5分，後面局數則靠著自家鐵牛陣支援，庫隆比（Danny Coulombe）2.1局出賽無失分，8上交由卡諾（Yennier Cano）接手，9上再由終結者包提斯塔（Felix Bautista）順利完結對手，成功收下本季第26次救援成功。

由於光芒今日則敗給遊騎兵，近14戰苦吞11敗，反觀金鶯隊今日拿下勝利後，過去11場比賽拿下9勝，終於成功以6成11的勝率(58勝37敗)超車光芒（60勝39負）6成06，躍居美聯東區龍頭。