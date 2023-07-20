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MLB／大谷翔平挑戰美聯最多轟紀錄 賈吉點出關鍵樂觀其成

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉樂見大谷打破自己去年創下的美聯單季最多轟紀錄。 美聯社
賈吉樂見大谷打破自己去年創下的美聯單季最多轟紀錄。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年62轟改寫美聯單季紀錄，大谷翔平本季35轟在大聯盟獨居榜首，有機會挑戰60轟、甚至62轟，賈吉樂觀其成，他說：「 紀錄是用來被打破的，大谷若能出現63轟以上，會讓人相當興奮，我們拭目以待。」

賈吉去年打破洋基退役名將馬里斯（Roger Maris）高懸61年的美聯單季最多轟紀錄，大谷本季火力大爆發，穩居大聯盟全壘打王，如果維持目前進度，季末推算58轟左右，不少人看好他有機會突破60大關。

大谷6月出現15轟，改寫隊史紀錄，明星賽後全壘打火力未減，賈吉以自身經驗為例，往後最大障礙不是身體，而是心理層面，他說：「大谷可打100支、80支全壘打，他有這種天賦，就像大聯盟一些好手一樣，但在這樣的時刻，必須在精神上阻擋雜音。」

大聯盟目前只有兩名打者達到30支全壘打，勇士隊一壘手歐森（Matt Olson）30轟在國聯排名第1，落後大谷5轟；白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）今天對大都會隊之戰7局上轟出陽春砲，本季第28轟出爐，在美聯排名第2。

賈吉 大聯盟

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