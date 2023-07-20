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MLB／張育成守備無失誤回穩 連10打數無安持續乾旱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成連續4場先發出賽，只不過打擊手感仍待提升，今天2打數無安打、吞1K。 路透社
張育成連續4場先發出賽，只不過打擊手感仍待提升，今天2打數無安打、吞1K。 路透社

效力紅襪隊的台灣好手張育成連續4場先發出賽，只不過打擊手感仍待提升，今天2打數無安打、吞1K，不過3次守備機會無失誤，紅襪隊最終以5：6敗給運動家隊，系列賽1勝2敗作收。

張育成今天擔任第9棒、游擊手，首打席敲出擊球初速100.1哩、飛行距離315呎的強勁飛球，只不過遭到右外野手接殺，5局上則是遭到三振，6局上在二壘有人時，紅襪換下張育成，由左打的卡薩斯（Triston Casas）頂替，但他也遭到三振。

張育成總計2打數無安打，另有1次三振，連續10打數沒有敲安，打擊率下滑到1成49，不過昨天急著傳球發生失誤後，今天守備上回穩，3次機會無失誤還策動一次雙殺。

紅襪新秀投手貝約（Brayan Bello）先發4局雖僅被敲5支安打，但其中有3發全壘打，狂失6分，紅襪追不上掉分，以1分差落敗。

紅襪 張育成

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