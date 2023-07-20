MLB／大谷翔平交易聲起 主場球迷許願要他一輩子當天使

美國職棒大聯盟8月1日交易大限前，大谷翔平是否交易轉隊話題正夯，主場球迷今天熱烈進場，有人向球團許願「希望大谷一輩子當天使」。

洛杉磯天使今天與紐約洋基打3連戰的最後一場，尋求全勝橫掃洋基。天使球場位在鄰近迪士尼樂園的安那罕（Anaheim），平日午間湧現數萬觀眾，隨處可見穿著17號大谷翔平球衣的球迷。

留著白鬍子的61歲球迷卡尼（Rob Carney）希望大谷翔平留在天使隊，「一輩子都當天使」，像他一家三代都是天使球迷。 中央社

在地的加州居民卡尼（Rob Carney）今年61歲，從小跟著爸爸看天使隊比賽，他接受中央社記者訪問說，希望大谷翔平像陣中另一名明星楚勞特（MikeTrout）一樣「一輩子都是天使」。

大谷翔平2018年挑戰美國職棒大聯盟（MLB）以來，將近6年都效力洛杉磯天使，與卡尼結伴看球的羅布萊爾（Devin Roblyer）說：「天使球迷很幸運，這6年可以擁有大谷翔平。」

卡尼說：「大谷翔平這6年來的表現，貢獻不只在天使隊，更涵蓋整個棒球運動，他改變了棒球比賽的風貌，他像個孩子在場上比賽，盡其所能發揮實力，這真的很棒，我很喜歡。」

羅布萊爾說：「我希望翔平留下來，他是這麼棒的一個年輕球員，他上場就是在享受，比賽都帶著笑容，我希望他可以留下來。」

大谷影響力不只在場上，更吸引世界各地球迷。記者隨機訪問當中，來自日本、北加州、加拿大多倫多。許多外地觀眾到洛杉磯、迪士尼樂園觀光，順便進場看大谷。

大谷翔平敲出全壘打之後固定戴上日本武士頭盔慶祝，球迷奈許（Craig Nash）19日戴著紙板仿製的日本武士頭盔進場為大谷翔平加油。 中央社

來自北加州的奈許（Craig Nash）頭上帶著仿日本武士的頭盔。今年球季每當天使球員敲出全壘打，回到休息區時都會戴上日本武士頭盔，這是大谷翔平帶來的風氣之一。

奈許和太太艾蜜莉（Emily Nash）從沙加緬度到南加州觀光，玩完迪士尼樂園之後，他們穿戴上球迷裝備，進場為大谷翔平加油。

奈許和艾蜜莉受訪表示，希望大谷留在天使隊，喊著「拜託不要走」。奈許說：「希望大谷可以留下來，他是最棒的球員，安那罕是最適合他的地方，這裡有來自台灣、加州和日本的球迷。」

日本球迷跨海而來看大谷翔平日本球迷德田（左）與家人身穿洛杉磯天使隊球衣，進場為大谷翔平加油。德田表示他在日本看球50幾年，從來沒看過像大谷這樣的球員。中央社記者林宏翰加州安那罕攝 112年7月20日 中央社

日本的德田與家人身穿天使球衣，遠從東京飛到美國來看大谷。德田是50幾年的棒球迷，他向中央社記者表示：「日本球迷以大谷翔平為榮，我看棒球這麼久，不只在日本沒有看過這樣的球員，甚至在美國也是，媲美貝比魯斯。」

對著中央社鏡頭，德田一家人用日文喊著「大谷加油」。不過他們指著身上的球衣猜測，或許大谷翔平明年球季不會再穿天使球衣。

洛杉磯天使主場的日裔球迷製作標語，用史上最偉大球員的縮寫（GOAT）山羊及代表稀有神獸的獨角獸等為大谷翔平加油。 中央社

同樣是外地觀光客，來自加拿大多倫多的湯普生（Paul Thompson）入境隨俗穿上大谷翔平的天使隊T恤。大谷交易的傳聞正熱，湯普生笑說：「要來之前，我原本還擔心他會不會今天就離開天使了，或許交易他對天使隊是最好，但我也希望大谷留下。」

至於明年大谷會去哪隊，湯普生的回答帶著對天使主場的尊敬：「希望他可以留在洛杉磯，但如果他要去多倫多藍鳥，那我也覺得很OK。」