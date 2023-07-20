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MLB／藤浪晉太郎轉戰金鶯 菜鳥球季就有機會打季後賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金鶯隊今天啟動交易，從運動家換進日籍投手藤浪晉太郎。 法新社
金鶯隊今天啟動交易，從運動家換進日籍投手藤浪晉太郎。 法新社

金鶯隊今天啟動交易，從運動家換進日籍投手藤浪晉太郎，交換條件是小聯盟左投盧卡斯（Easton Lucas）。

藤浪年初和運動家簽下1年325萬美元合約，離開待了10季的日職阪神隊，球季賽打了3個多月就換隊，從美聯西區轉戰東區，旅美第一個球季有機會打季後賽。

藤浪在運動家出賽34場，其中7場先發，合計49.1局被揮出52支安打，包括6支全壘打，失48分有47分自責，戰績5勝8敗、防禦率8.57。

金鶯今天在主場以8：5擊敗道奇隊，逃過3連戰遭橫掃的命運，光芒隊1：5不敵遊騎兵隊，在客場3連戰遭清盤，最近吞下4連敗。

金鶯戰績58勝37敗，衝上美聯東區排名第一，勝率6成11也是美聯最佳，光芒60勝39敗掉到分區第二，雖和金鶯沒有勝差，但勝率落後千分之5。

金鶯 運動家 光芒

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