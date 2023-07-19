快訊

大笑闖入北韓？駐韓美軍瘋狂越界 已被北韓拘捕

揭高雄冰店中毒案 吹哨者自爆：警示食安沒被感謝 反遭酸民肉搜

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今12隊至少攻10分 瘋狂打擊日寫大聯盟罕見歷史

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊萊利（Austin Riley）單場雙響砲，灌進7分打點。 美聯社
勇士隊萊利（Austin Riley）單場雙響砲，灌進7分打點。 美聯社

大聯盟今天出現多場打擊大戰，打者狂刷打擊成績外，總共有12支球隊得分至少10分，其中有4場比賽為交手雙方皆攻下至少10分，都寫下大聯盟罕見紀錄。

根據《CBS Sports》報導指出，上次出現單日12支球隊得分達雙位數，要追溯至美國時間1884年5月30日，史上單日最多球隊攻下至少10分，是1894年的7月4日，剛好也是美國國慶日，當時共有13隊攜手寫紀錄，距今已有129年。

今天巨人對紅人、大都會對白襪、響尾蛇對勇士、皇家對老虎的4場打擊戰中，雙方得分都達到雙位數；上次單日4場比賽、兩隊都至少得10分，則是1894年7月9日。大聯盟官網指出，1894年的團隊防禦率是7.38，今年則是4.60。

《CBS Sports》也提到，大聯盟單日最高總得分則是222分，發生於1962年6月10日，今天總得分為199分，上次單日總得分超過200分，是2021年的7月1日。

相關新聞

MLB／大谷翔平搶下三壘安打王 天使贏球重返5成勝率

不只要當全壘打王，天使隊好手大谷翔平今天雖沒開轟，但一支強勁三壘打為自己獨居大聯盟三壘打王，還進帳1分打點，幫助天使隊以...

MLB／藤浪晉太郎熱身3度暴投像丟雪球 退場捶胸仰天有洋蔥

運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎狀況絕佳，今天面對紅襪隊主投1局無失分，已經連11場未投出保送。不過他在牛棚的控球狀態似乎不佳，竟發生3次暴投。 藤浪晉太郎今天7局上登板，6局下運動家進攻時，藤浪在

MLB／張育成本季首次失誤 中斷個人出賽紅襪6連勝好運

效力紅襪隊的台灣好手張育成連續3天先發出賽，不過今天打擊熄火，在後段戰局被代打換下，另外出現本季首次守備失誤，而紅襪隊最...

MLB／今12隊至少攻10分 瘋狂打擊日寫大聯盟罕見歷史

大聯盟今天出現多場打擊大戰，打者狂刷打擊成績外，總共有12支球隊得分至少10分，其中有4場比賽為交手雙方皆攻下至少10分，都寫下大聯盟罕見紀錄。 根據《CBS Sports》報導指出，上次出現單

MLB／紅襪史托瑞將復健賽 美媒：可考慮交易張育成等人

紅襪隊主力內野手史托瑞（Trevor Story）開季因手肘傷勢動刀，近期終於將在小聯盟打復健賽，隨著大聯盟交易大限逼近，美媒也分析史托瑞是否會影響紅襪的交易策略。 史托瑞過去在洛磯隊是陣中主力

MLB／瘋狂打擊戰響尾蛇16：13退勇士 終結隊史一項必輸定律

響尾蛇隊今天和勇士隊上演瘋狂的打擊大戰，響尾蛇靠著9局上3分大局超前比分，終場以16：13擊退勇士，還打破一項必輸定律。 響尾蛇1局上靠著卡洛爾（Corbin Carroll）的三壘安打以及對手

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦