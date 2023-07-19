MLB／今12隊至少攻10分 瘋狂打擊日寫大聯盟罕見歷史

大聯盟今天出現多場打擊大戰，打者狂刷打擊成績外，總共有12支球隊得分至少10分，其中有4場比賽為交手雙方皆攻下至少10分，都寫下大聯盟罕見紀錄。

根據《CBS Sports》報導指出，上次出現單日12支球隊得分達雙位數，要追溯至美國時間1884年5月30日，史上單日最多球隊攻下至少10分，是1894年的7月4日，剛好也是美國國慶日，當時共有13隊攜手寫紀錄，距今已有129年。

今天巨人對紅人、大都會對白襪、響尾蛇對勇士、皇家對老虎的4場打擊戰中，雙方得分都達到雙位數；上次單日4場比賽、兩隊都至少得10分，則是1894年7月9日。大聯盟官網指出，1894年的團隊防禦率是7.38，今年則是4.60。

《CBS Sports》也提到，大聯盟單日最高總得分則是222分，發生於1962年6月10日，今天總得分為199分，上次單日總得分超過200分，是2021年的7月1日。