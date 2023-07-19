MLB／瘋狂打擊戰響尾蛇16：13退勇士 終結隊史一項必輸定律

響尾蛇隊今天和勇士隊上演瘋狂的打擊大戰，響尾蛇靠著9局上3分大局超前比分，終場以16：13擊退勇士，還打破一項必輸定律。

響尾蛇1局上靠著卡洛爾（Corbin Carroll）的三壘安打以及對手守備失誤，拿下2分。勇士下個半局立刻回敬5分大局，沒想到2局上響尾蛇又靠著安打和對手失誤攻回5分，取得7：5領先。

4局上響尾蛇再添1分，不過4局下勇士狂攻4分，包含三壘手萊利（Austin Riley）的超前三分砲，5局下勇士再進帳2分，響尾蛇以8：11落後。

THIS BRAVES LINEUP DOING THE THING AUSTIN RILEY THREE RUN TANK TO TAKE THE LEAD pic.twitter.com/iKv4H8Qr9P — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 2023年7月19日

6局上響尾蛇靠著卡洛爾安打先追回1分，華克（Christian Walker）接著敲出超前三分砲，取得12：11領先。不過6局下勇士萊利（Austin Riley）再轟出超前2分砲，響尾蛇又以12：13落後。

SEVEN RBI night for Austin Riley! pic.twitter.com/MPuByPZVxU — MLB (@MLB) 2023年7月19日

8局上響尾蛇靠著菜鳥坎佐內（Dominic Canzone）生涯首安追平比數，9局上響尾蛇打者帕多摩（Geraldo Perdomo）敲出帶有2分打點的二壘安打，超前比分，馬提（Ketel Marte）也補上1分打點適時安打，取得16：13領先。

Geraldo Perdomo gives the Dbacks the lead! 15-13 Arizona! pic.twitter.com/CY6xEjJojH — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年7月19日

9局下響尾蛇投手金克爾 （Kevin Ginkel）連飆3K，為這場打擊大戰畫下句點，響尾蛇以16：13贏得這場史詩級的打擊大戰。據《PHNX Diamondbacks》指出，響尾蛇過去讓對手拿到12分以上的比賽，從未贏過，已吞下85連敗。今天總算終結這項定律。