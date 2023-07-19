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MLB／張育成本季首次失誤 中斷個人出賽紅襪6連勝好運

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成連續3天先發出賽，不過今天打擊熄火，在後段戰局被代打換下，也發生本季首次守備失誤。 美聯社
張育成連續3天先發出賽，不過今天打擊熄火，在後段戰局被代打換下，也發生本季首次守備失誤。 美聯社

效力紅襪隊的台灣好手張育成連續3天先發出賽，不過今天打擊熄火，在後段戰局被代打換下，另外出現本季首次守備失誤，而紅襪隊最終以0：3輸給運動家隊，張育成也終止出賽時為球隊帶來6連勝的好運勢。

張育成今天擔任先發第9棒、游擊手，3局上敲出的游擊滾地球在對手守備站位下被沒收，5局上則是積極出棒，只看了1顆壞球、揮空製造3好球被三振，8局下原本的打席則被赫南德茲（ Enrique Hernandez）取代，也接棒游擊守備。

張育成總計2打數無安打，而自17日前兩打席敲安後，接下來連續8打數未敲安，打擊率下滑到1成54，今天更出現本季首次守備失誤，是今年在游擊防區守備140局、59次守備機會下的第1次失誤。

運動家隊在2局下靠著諾達（Ryan Noda）陽春砲、布雷戴（JJ Bleday）兩分砲奠定勝勝基，中間夾著迪亞茲（Aledmys Diaz）的一壘安打，那顆游擊方向軟弱滾地球，張育成急著徒手接傳，結果傳一壘暴傳，讓迪亞茲上二壘，加計失誤。

紅襪隊打線被運動家隊投手群封鎖，全場敲出5支安打，有2支是第4棒、指定打擊吉田正尚貢獻，雖然都是二壘打，但無法串連攻勢，這也是張育成傷癒復出後，首次在出賽時紅襪隊以輸球作收。

運動家先發投手麥迪納（Luis Medina）5.2局被敲3支安打，另有6次三振拿下勝投，後續4名牛棚攜手演出完封，包含7局上藤浪晉太郎的1局無失分。

張育成 運動家 紅襪

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