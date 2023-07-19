MLB／海盜920萬美元約定狀元 簽約金寫大聯盟新紀錄

美職大聯盟海盜隊與2023年選秀狀元史肯斯（Paul Skenes）達成共識，雙方簽訂合約，簽約金920萬美元（約台幣2.86億元），超越2020年老虎選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）的841萬6300美元，寫下大聯盟簽約金新紀錄。

「看到自己的棒球路走到這步很有趣。」史肯斯表示，回想過往，一切都顯得符合邏輯，從跟爸爸在後院打棒球、跟奶奶打威浮球，到高中、美國空軍官校以及路易斯安那州立大學，到現在加入職棒，「很感謝這段路程。」

破紀錄的合約當然讓史肯斯決定簽約時不須太多猶豫，但他也提到，海盜隊無論球團、教練團對於球員的規劃、重視都令他佩服，「我是真的滿想被海盜隊選中，無論是不是狀元籤，等不及開始新的旅程了。」

史肯斯被譽為是繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）後最棒的大學投手，本季在大學賽季繳出12勝2敗，防禦率1.69外帶209K，獲得全國年度最佳投手獎和迪克·豪瑟獎盃（Dick Howser Trophy），也為路易斯安那州立大學贏得2023年大學世界大賽冠軍。