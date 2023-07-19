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MLB／紅襪史托瑞將復健賽 美媒：可考慮交易張育成等人
紅襪隊主力內野手史托瑞（Trevor Story）開季因手肘傷勢動刀，近期終於將在小聯盟打復健賽，隨著大聯盟交易大限逼近，美媒也分析史托瑞是否會影響紅襪的交易策略。
史托瑞過去在洛磯隊是陣中主力游擊手，轉戰紅襪後，因為有波賈茲（Xander Bogaerts）坐鎮游擊防區，改守二壘。不過波賈茲今年轉戰教士隊，紅襪原先期待史托瑞重返游擊防區，他卻因手肘傷勢缺陣至今。這段期間紅襪游擊分別由赫南德茲（Enrique Hernández）、張育成等人輪流分擔。
美國媒體《FanSided》作家曼寧（Zander Manning）認為，若史托瑞及時歸隊，紅襪可能要考慮交易掉其他游擊手，例如張育成及農場好手梅德羅斯（Chase Meidroth）和潛在的游擊手達爾貝克（Bobby Dalbec），以補強其他位置的球員。
如果史托瑞無法快速回歸，或是在復健時碰到困難，紅襪就得保留上述三名球員。張育成近期獲得不少上場機會；達爾貝克在3A繳出整體攻擊指數（OPS）1.075的恐怖成績，但在大聯盟只獲得14打席。
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