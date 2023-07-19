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MLB／大谷28場7局後12轟 1人抵全聯盟
大谷翔平真的不喜歡輸的感覺，昨天用球棒證明自己所言，第7局敲出追平兩分砲，甩棒帶有狠勁，連總教練尼文都說：「那是我所見過他在場上最激動的一刻。」天使隊靠這一轟逼進延長10局以4：3擊敗洋基隊。
大谷4打數敲3安打，前兩打席依序是一壘打、二壘打，第3打席在一、三壘有人，洋基索性不給打，故意四壞將他請上一壘，這是大谷生涯首次連3場獲得「敬遠」，也是首次在一壘有人被故意四壞保送。
後續的劇情，更證明洋基閃他有道理，7局下天使1：3落後，大谷在一壘有人時上場打擊，一棒掃出追平兩分砲；他一出手就知「有了」，霸氣帶有狠勁的甩棒，繞壘時也幾度振臂大吼、表露情緒，本季第35轟持續在全壘打榜上獨走。
大谷本季已在7局後敲出14轟，為大聯盟之最，更誇張是其中12發出現在6月13日後的近28場比賽，而全大聯盟其他選手在同段區間7局後的全壘打總數也是12發，大谷一個人抵全聯盟。
「隊上超級球星在這時挺身而出，真的很酷，這次我們最終贏了比賽，沒浪費他的付出。」尼文看得出大谷開轟當下情緒，「他在乎勝利，過去兩周球隊戰績對他來說令人沮喪，跟隊上所有人一樣，但他想贏，且想在這裡贏。」
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