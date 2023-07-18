MLB／大谷翔平近28場12度7局後開轟 一人抵全大聯盟

7局以後的大谷翔平不要惹，今天面對洋基隊之戰在第7局敲出追平兩分砲，已是大谷本季第14發7局後的全壘打，數目為大聯盟之冠，其中12發更是出現在近28場比賽。

天使今天打到延長10局以4：3擊敗洋基，大谷扮演要角，4打數敲出3安打，前兩打席依序是一壘打、二壘打，第3打席在一、三壘有人情況下，洋基索性不給他打，直接將他請上一壘。

後續的劇情，更證明洋基閃他有道理，7局下天使面臨1：3的落後，大谷在一壘有人時上場打擊，一棒掃出追平兩分砲。大谷一出手就知道，霸氣帶有狠勁的甩棒，邁開確信步，繞壘時也幾度振臂大吼、表露情緒，本季第35轟持續在全壘打榜上獨走。

Shohei Ohtani's 35th homer ties it! pic.twitter.com/3wccZuxMWn — MLB (@MLB) July 18, 2023

大谷本季已在7局後敲出14轟，為大聯盟之最，更誇張的是其中12發出現在6月13日後的近28場比賽，而全大聯盟其他選手在同段區間7局後的全壘打總數也是12發，大谷一個人抵全聯盟。

天使教頭尼文表示，「你隊上的超級球星在這樣的時刻挺身而出，這次我們最終贏了比賽，沒有浪費他的付出。」尼文也看得出大谷開轟當下的情緒，「他在乎勝利，每一件成就他是世上最棒選手的事，出發點都是想要贏球，過去兩周的球隊戰績對他來說令人沮喪，就跟隊上所有人一樣，但他想贏，而且想在這裡（天使）贏。」

挨轟的洋基投手金恩（Michael King）也被問到大谷當下的甩棒，而他一點都不介意，「如果你能在比賽尾聲追平戰局，你當然能做任何想做的事。」金恩也說，情願自己不是因這一球付出代價的人，「我在2好球之後太貪心了，我不該讓他成為擊敗我們的那個人，但我今天犯了錯。」