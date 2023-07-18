MLB／中繼六局0安還飆13張老K 皮維塔三振秀載入史冊

紅襪投手皮維塔（Nick Pivetta）近兩個月從熟悉的先發角色調到牛棚，狀況越投越好。在今天對戰運動家的比賽中他再度扮演長中繼的角色，「後援」六局不僅沒被敲出任何一支安打，還送出13K，一度連續三振七名打者，刷新隊史後援投手單場最多三振的紀錄，幫助紅襪以7：0大勝運動家，近12戰狂掃10勝。

The most strikeouts by a relief pitcher in franchise history. pic.twitter.com/tHmVrg0BMI — Red Sox (@RedSox) 2023年7月18日

皮維塔近兩季64場出賽僅有一場是後援登板，今年開季依舊是紅襪輪值的一員。然而他本季前八場先發出賽表現荒腔走板，防禦率高達6.30，從五月中就轉任牛棚至今。而皮維塔在牛棚表現也恢復往年水準，近兩個月防禦率都在3以下，整季防禦率也下修到4.44。

「我只是踏上投手丘完成該做的工作」，皮維塔說，角色的變動對自己沒太大影響，心態依舊是替球隊拚勝。談到近期的狀況，皮維塔也表示自己有信心將好手感延續到任何投球角色，「無論我在哪裡投球或什麼時候登板都沒關係，對我來說保持一致是最重要的，這也是我所專注的部分。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也盛讚皮維塔從牛棚出發帶給球隊極大彈性，「當我把他降為牛棚時很多人都很擔心，因為他想當先發，也確實有能力」，柯拉說，皮維塔離重返輪值的日子並不遠，「但他用表現告訴大家：『嘿，無論你給我什麼角色，我都會做出貢獻，並且幫助這支球隊』。」

皮維塔今天六局無安打外帶13張國王笑臉的三振秀也載入史冊，成為隊史單場最多三振數的後援投手，歷史上只有五名投手以後援身分投出13K或以上，而皮維塔是唯一沒有被敲安的。上一次有後援投手上演如此驚人的三振表現已經要追溯到2001年的「巨怪」強森（Randy Johnson），他在當年唯一一場後援出賽七局飆出16K，至今仍是聯盟紀錄。