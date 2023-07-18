MLB／80年來首次投捕同場迎初登板 海盜新人遭震撼教育

近期戰績直線下滑的海盜近期一口氣升上兩名農場大物，分別為隊內排名第四的投手普里斯特（Quinn Priester）及排名第三的捕手羅德里奎茲（Endy Rodriguez），希望能透過開箱新人來改變近期低迷的士氣。這是隊史80年來首次新人投捕同場首秀，然而雙方都慘遭大聯盟洗禮，普里斯特掉七分承擔敗投；而羅德里奎茲則是4打數無安打外帶3K。

普里斯特前三局表現精彩，連續解決了9名打者，其中八名是擊出滾地球出局。但亂流也隨即到來，在第四局被敲出兩分砲後，接下來兩個半局合計掉了5分，最終主投5.1局被打7支安打失了7分。海盜以11：0慘敗給守護者，普里斯特則承擔本場比賽的敗投，這場慘澹的敗仗和賽前的希望和樂觀形成鮮明的對比。

「在前三局，我確實證明了自己屬於這裡」，普里斯特受訪時說，「但在接下來的局數，我投出了一些保送，讓自己球數陷入落後，未來我要做的就是重複前三局做的事情。總有一些部分需要改進，從這次的先發我找到了進步的方向。」

而普里斯特的捕手搭檔羅德里奎茲也沒好過到哪去，四個打數盡墨外還苦吞3次三振，生涯首安還要再等等。但羅德里奎茲在賽後受訪時顯得相當樂觀，表示球隊的未來就在這裡。「我們知道這支球隊將要做一些特別的事，我們隊上有很多年輕球員並充滿天賦。我認為制服組相信我們，他們認為我們可以幫助球隊贏球，我們為此而來。」

海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）也希望球迷們能耐心等候潛力新秀們的成長，「我們都知道，每個菜鳥來大聯盟時並非完全體」，薛爾頓說，「在這個前提下，會有很多基本功的訓練，在場上會看到比以往更多的教學。」

海盜開季曾氣勢如虹，一度占據國聯中區龍頭好一陣子。但如今幾乎已確定退出競爭行列，距離國中墊底紅雀並無勝差，然而，隨著農場越來越多新人在大聯盟嶄露頭角，海盜隊的重建之路也逐漸看到曙光。