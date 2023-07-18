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MLB／大谷翔平交易流言滿天飛 天使隊友：很難無視

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左1)和隊友慶祝全壘打。 路透
大谷翔平(左1)和隊友慶祝全壘打。 路透

隨著大聯盟交易大限逼近（美國時間8月1日），天使隊是否會交易大谷翔平的相關話題，每天都會出現。天使接下來兩周的戰績可能會決定大谷的去留，因此天使球員的表現備受球迷關注，天使左投德梅斯（Reid Detmers）也表達自己的無奈。

德梅斯接受《The Athletic》記者布朗（Sam Blum）訪問時表示，大谷翔平的交易流言隨處可見，令他感到無奈，「這一切都在該死的MLB Network上，所有人都在推特談論，人們開始標記我們，很難無視。」

布朗指出，天使未來2周會吸引全世界關注，這是球員接受的事實，也是他們自己造成的。他們6月28日曾站上外卡第二名，在那之後，天使在最糟糕的時間點徹底崩潰。

天使牛棚昨天被太空人打爆，吞下難堪敗仗。今天先發投手肯寧（Griffin Canning）面對洋基隊繳出5局狂飆12次三振，只失2分好投，且牛棚4名投手合計4.1局只失1分；再靠著大谷的追平兩分砲及史戴芬尼奇（Michael Stefanic）的再見安打贏下勝利。

天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後提到大谷翔平目前的心情，「過去這兩周對他來說很沮喪，你可以從他身上看見他想在這裡贏。」

天使 大谷翔平

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