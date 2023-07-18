MLB／大谷翔平揮棒後身體不適？天使總仔：他在做鬼臉
大谷翔平今天在第7局轟出追平兩分砲，不過第9局上場打擊時，揮完棒做出疑似不舒服的表情，該打席最後也吞三振。天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後解釋大谷並無大礙，只是在做鬼臉。
大谷翔平今天前2打席都敲出安打，第3次打擊時，洋基決定敬遠保送他，洋基也順利度過該局失分危機。大谷接著在第7局上場打擊，轟出追平兩分砲，並狠狠地把球棒甩到一邊去。
第9局大谷翔平再度上場打擊，他首球揮空後露出奇怪的表情，最後被三振時，還做出搥背動作。
「橘郡紀事報」記者弗萊契（Jeff Fletcher）指出，天使總教練尼文賽後對大谷翔平疑似受傷一事表示，「大谷翔平的背沒事，他只是在用力揮棒時做鬼臉。」
尼文也透露大谷翔平想贏球的決心，「過去這兩周對他來說很沮喪，你可以從他身上看見他想在這裡贏。」
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