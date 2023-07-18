快訊

飯店備品該不該拿？友說她太省 房務員曝一理由：放心全拿走

遭谷辣斯批霸凌 王鴻薇酸：不怕「聖母峰」轉移焦點

瘦弱小鹿遭黑熊追殺！路過暖男鬼門關前救下牠 隔天下場超慘

MLB／大谷翔平揮棒後身體不適？天使總仔：他在做鬼臉

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平揮棒後的表情。 路透
大谷翔平揮棒後的表情。 路透

大谷翔平今天在第7局轟出追平兩分砲，不過第9局上場打擊時，揮完棒做出疑似不舒服的表情，該打席最後也吞三振。天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後解釋大谷並無大礙，只是在做鬼臉。

大谷翔平今天前2打席都敲出安打，第3次打擊時，洋基決定敬遠保送他，洋基也順利度過該局失分危機。大谷接著在第7局上場打擊，轟出追平兩分砲，並狠狠地把球棒甩到一邊去。

第9局大谷翔平再度上場打擊，他首球揮空後露出奇怪的表情，最後被三振時，還做出搥背動作。

「橘郡紀事報」記者弗萊契（Jeff Fletcher）指出，天使總教練尼文賽後對大谷翔平疑似受傷一事表示，「大谷翔平的背沒事，他只是在用力揮棒時做鬼臉。」

尼文也透露大谷翔平想贏球的決心，「過去這兩周對他來說很沮喪，你可以從他身上看見他想在這裡贏。」

大谷翔平

相關新聞

MLB／帥炸！ 大谷追平轟甩棒帶狠勁 天使再見安氣走洋基

大谷翔平今天再度演繹「一人棒球」，第7局掃出一發追平兩分砲，本季第35轟幫助天使以3：3追平洋基隊，此役前4打席已敲3安...

MLB／連3場被敬遠、一壘有人被敬遠 大谷解鎖2項初體驗

大谷翔平再解鎖兩項生涯第一次，今天面對洋基隊之戰，在一、三壘有人時獲得故意四壞保送，連續3場被敬遠、一壘有人被敬遠都是大...

MLB／張育成沒安打但有1打點 紅襪近13戰只輸2場

美國職棒大聯盟賽事波士頓紅襪隊今天與奧克蘭運動家交手，紅襪隊台灣好手張育成先發出賽，4打數沒有敲出安打、但有1分打點，紅...

MLB／紅襪打線燙到誰來打都能串聯 教頭點兵點到張育成

紅襪隊近12戰打下10勝，在美聯東區後勢看漲，總教練柯拉（Alex Cora）直指全壘打的魅力，「我們開始能把球打出球場...

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

大谷翔平的交易傳聞持續熱鍋，MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳...

MLB／大都會想組日強投連線？傳總管親飛日本看山本由伸

大都會去年休賽季砸大錢進行補強，沒想到本季戰績卻令人大失所望，重金升級的昂貴輪值至今在聯盟排名僅中後段班。但大都會不考慮打掉重練，依舊著眼於陣容上的優化，近期傳出總管艾普勒（Billy Eppler）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦