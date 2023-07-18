MLB／ 美聯分區龍頭互咬 遊騎兵靠再見暴投逆轉光芒

美聯西區龍頭今天在主場迎戰東區王者光芒，希望能保持明星賽後的不敗金身。面對傷癒復出的光芒王牌麥克納漢（Shane McClanahan）強勢挑戰，遊騎兵跟光芒一路僵持到九局下半，最終靠著菲爾班克斯（Pete Fairbanks）的再見暴投跑回超前分，順利在這個龍頭系列戰中搶下開門紅。

麥克納漢賽前11勝、2.53的防禦率都是聯盟最佳，連兩年入選明星賽，今年的成績單足以問鼎賽揚。他在明星賽前因背部緊繃進入15天傷兵名單，今天傷癒滿血歸隊，前五局只被打一支安打沒有丟分，沒想到在第六局被第八棒的杜朗（Ezequiel Duran）狙擊，一發兩分砲讓雙方回到原點。

「你看看他（麥克納漢）的投球武器庫，充滿尾勁上看98英哩的火球，各種變化球也極具水準」，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）對麥克納漢的投球感到驚嘆，「他讓我們手忙腳亂，但今晚球員們表現得很棒。」

遊騎兵隊的先發投手丹寧（Dane Dunning）表現也不遑多讓，在前兩局各掉一分後力撐七局沒再失分。兩隊到最後一個半局才分出勝負，容恩（Josh Jung）率先二壘安打上壘後，遊騎兵換上代跑史密斯（Josh H. Smith），再靠隊友滾地球推進至三壘，菲爾班克斯2出局後的再見暴投讓遊騎兵拿到致勝第三分。

「這令我們非常激動」，敲出追平兩分砲的杜朗說，「那是比賽的關鍵時刻，兩好球、兩出局，我們順利拿到分數並取得勝利，這是振奮人心的一刻。」

遊騎兵在明星賽後順利取得四連勝，持續在美聯西區獨走，在這四連勝當中有三場是逆轉勝。「我們上半季的確錯失了一些理應到手的勝利」，波奇說，「在明星賽後的第一個主場系列賽大家表現得很棒，專注並且努力拚戰每個半局。」