MLB／唐納森本季第2次進傷兵名單 洋基總仔：情況不太好

洋基隊37歲老將唐納森（Josh Donaldson）上個月才傷癒歸隊，他前天比賽再度受傷，被放進10天傷病名單，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「情況不太好。」

上周末洋基對上洛磯隊，唐納森在比賽中擊出游擊滾地球，他跑向一壘時不慎拉傷右小腿。布恩表示，「我們將觀察傷勢程度，再做進一步處理，我知道情況不太好。」

洋基記者霍克（Bryan Hoch）則指出，唐納森被告知右小腿傷勢是2級+或3級拉傷，目前沒有確切的歸隊時程。

洋基因此拉上大物游擊手培拉薩（Oswald Peraza），他昨天面對洛磯上場代打，擊出帶有1分打點的安打，還上演1次盜壘成功。今天他被排在先發第一棒，選到4次保送，還有1安打，5打席全上壘。

唐納森轉戰洋基後非常不順遂，去年的整體攻擊指數（OPS）0.682創新秀賽季以後新低，今年則是二度進入傷兵名單，目前打擊率只有0.142。