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MLB／雙城凱普勒被自己球棒絆倒 迅速起身跑出二壘安打

聯合新聞網／ 綜合報導
凱普勒最終還是上到二壘，並露出尷尬的笑容。 法國新聞社
凱普勒最終還是上到二壘，並露出尷尬的笑容。 法國新聞社

凱普勒被自己的球棒絆倒。 截圖自影片
凱普勒被自己的球棒絆倒。 截圖自影片

雙城隊今天作客水手隊主場，比賽中出現搞笑一幕，雙城球員凱普勒（Max Kepler）擊中球後轉向一壘準備衝刺，結果只跑2步就被自己的球棒絆倒，他隨後迅速起身，奮力撲上二壘。

事情發生在4局上，凱普勒面對水手先發投手吉伯特（Logan Gilbert）時，擊出右外野深遠飛球落地，原本以為能輕鬆上二壘，沒想到他剛起跑就被自己丟不遠的球棒絆倒，凱普勒跌倒後立刻起身全力衝刺，他最終還是上到二壘，並露出尷尬的笑容。

現場轉播單位指出，水手其實有機會讓凱普勒停留在一壘，但右外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）沒看見凱普勒跌倒，錯失回傳時機，讓原本在一壘猶豫的凱普勒，決定全力衝上二壘。

該半局雙城沒有得分，水手則在5到7局狂灌7分，前8局打完取得7：3領先。9局上凱普勒在2出局時，從水手牛棚艾德卡克（Ty Adcock）手中轟出右外野三分砲，不過水手接著派出終結者塞瓦德（Paul Sewald）順利關門，水手最終就以7：6險勝雙城。

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