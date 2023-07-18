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MLB／張育成沒安打但有1打點 紅襪近13戰只輸2場

中央社／ 台北18日電
紅襪隊台灣好手張育成先發出賽，4打數沒有敲出安打、但有1分打點。 路透社
紅襪隊台灣好手張育成先發出賽，4打數沒有敲出安打、但有1分打點。 路透社

美國職棒大聯盟賽事波士頓紅襪隊今天與奧克蘭運動家交手，紅襪隊台灣好手張育成先發出賽，大聯盟出賽數219場追平陳偉殷並列台將第一，不過4打數沒有敲出安打、但有1分打點，紅襪隊終場也以7：0奪勝，近13戰只輸2場繼續衝刺季後賽排名。

張育成今天賽前2場出賽都有長打表現，今天先發打9棒、守游擊，2局上壘上有人時敲出三壘方向滾地球、形成雙殺，5局上吞下三振。

紅襪隊今天開賽就有攻勢，1局上杜南（Jarren Duran）率先敲出二壘打，再靠著滾地球、高飛犧牲打先馳得點，2局上首名打者杜瓦（Adam Duvall）也敲出二壘打，再靠著康納．王（Connor Wong）適時安打送回第2分。

紅襪隊6局上再起攻勢，特納（Justin Turner）率先敲出二壘打，吉田正尚安打推進，先靠著高飛犧牲打送回1分，接著選到保送、安打攻佔滿壘，康納．王敲出二壘打、一棒送回2分，張育成敲出三壘方向滾地球出局、但也幫助球隊送回團隊第6分。

紅襪隊9局再起攻勢，康納．王率先敲出安打，張育成敲出二壘方向內野飛球出局，紅襪隊再靠著接連四壞保送、滾地球跑回分數，終場以7比0拿下勝利。

紅襪隊投手皮維塔（Nick Pivetta）中繼投6局沒被敲出安打，飆出13次三振、無失分，拿下個人本季第6勝。

張育成昨天賽後透過個人社群Instagram表示，目前揮棒最後會放左手是因為左手沒什麼力、還沒有完全恢復，今年都會需要與痠痛共存，每天賽前賽後都需要做治療、但是沒有大礙，會繼續努力；張育成今天總計4打數沒有敲出安打、貢獻1分打點，賽後打擊率1成59。

張育成

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