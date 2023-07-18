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MLB／連3場被敬遠、一壘有人被敬遠 大谷解鎖2項初體驗
大谷翔平再解鎖兩項生涯第一次，今天面對洋基隊之戰，在一、三壘有人時獲得故意四壞保送，連續3場被敬遠、一壘有人被敬遠都是大谷大聯盟生涯初體驗。
天使隊近13戰吞下11敗近況低迷，今天展開與洋基隊的3連戰，大谷擔任第2棒、指定打擊，面對洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）。
大谷首打席打穿二壘防線形成安打，第3打席在一出局、一壘有人上場，打向中外野的深遠飛球落地，大谷追加1支二壘打，但一壘上的奈托（Zach Neto）在三壘指導教練示意下闖本壘死到有剩，「紅綠燈」故障導致出局數出現在本壘，天使在這局的攻勢最終也無功而返。
大谷前兩打席都敲安後，洋基在第3次過招作出明智選擇，兩出局、一三壘有人，決定將大谷請上一壘，儘管天使主場球迷噓聲四起，但洋基召喚「滿壘計」最終奏效，球迷也紛紛評論：「簡單策略」、「如果洋基沒故意四壞大谷，那是不想贏吧！」。
上一波面對太空人隊的3連戰，大谷在後兩戰都獲得故意四壞，今天再度獲得洋基「禮遇」，生涯第一次連續3場被敬遠，在一壘有人時獲得故意四壞也是生涯首見。
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