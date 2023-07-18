MiLB／張弘稜新人聯盟先發5局失1分 拿本季第2勝

旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜在新人聯盟出賽，今天先發投5局失掉1分，球隊終場以6比3擊敗勇士隊，張弘稜拿下個人本季第2勝。

美國職棒新人聯盟賽事匹茲堡海盜隊今天與亞特蘭大勇士隊交手，海盜隊由張弘稜擔任先發投手，張弘稜1局上讓打者3上3下，2局上1人出局後被敲出安打、投手保送，但隊友守備幫忙、沒有失分。

張弘稜3、4局都沒對手上到壘包，5局上1人出局後被敲出安打，三振抓到第2個出局數，接著投出保送、再被敲出安打失掉1分，但適時回穩、沒擴大失分危機。

海盜隊今天比賽前半段就有攻勢，3局下靠著接連3支安打先拿2分，4局下再靠著接連安打、保送、高飛犧牲打、暴投再添2分，5局下靠著長打、保送、捕逸跑回第5分，7局下再多拿1分保險分、順利拿下比賽勝利。

張弘稜今天總計投5局，被敲出3支安打，投出5次三振、2次保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝，賽後防禦率3.20。