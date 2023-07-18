MLB／天使「紅綠燈」故障 奈托死到有剩還臉部撞捕手面罩

天使隊今天與洋基隊展開3連戰，3局下出現「紅綠燈」故障導致的衝撞場面，天使奈托（Zach Neto）不只死到有剩，臉部還直接撞上洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）的面罩。

大谷翔平此役擔任第2棒、指定打擊，3局下扛首棒的游擊手奈托先敲安上壘，大谷打向中外野的深遠飛球，中外野手貝德（Harrison Bader）在這球彈跳後徒手接球，奈托則在三壘指導教練哈塞曼（Bill Haselman）指示下直闖本壘，但貝德的回傳球，經過游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的轉傳後，早了好幾部已經先抵本壘。

奈托在本壘前出局，且差了好幾步，哈塞曼「紅綠燈」故障遭批評，The Athletic的天使隨隊記者布朗（Sam Blum）就說：「哈塞曼這個決定不太行，奈托死到有剩，而當時只是一出局。」

天使官網記者波林傑（Rhett Bollinger）也說：「奈托被call本壘結果被輕鬆阻殺出局，還與捕手崔維諾離奇衝撞，看起來很痛。」