快訊

傳不倫戀男主角元配「被施壓」才取消記者會 Kolas本人發聲回嗆

專訪諾貝爾和平獎得主：如何不恐懼？隨時被槍殺的危險 也要勇敢做新聞

影／恐怖！棒球教練輸球抓狂 2小學生遭「捶頭撞桌」腦震盪急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天使「紅綠燈」故障 奈托死到有剩還臉部撞捕手面罩

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使今日3局下出現跑壘「紅綠燈」故障導致的衝撞場面，天使奈托不只死到有剩，還直接撞到捕手面罩。 路透社
天使今日3局下出現跑壘「紅綠燈」故障導致的衝撞場面，天使奈托不只死到有剩，還直接撞到捕手面罩。 路透社

天使隊今天與洋基隊展開3連戰，3局下出現「紅綠燈」故障導致的衝撞場面，天使奈托（Zach Neto）不只死到有剩，臉部還直接撞上洋基捕手崔維諾（Jose Trevino）的面罩。

大谷翔平此役擔任第2棒、指定打擊，3局下扛首棒的游擊手奈托先敲安上壘，大谷打向中外野的深遠飛球，中外野手貝德（Harrison Bader）在這球彈跳後徒手接球，奈托則在三壘指導教練哈塞曼（Bill Haselman）指示下直闖本壘，但貝德的回傳球，經過游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的轉傳後，早了好幾部已經先抵本壘。

奈托在本壘前出局，且差了好幾步，哈塞曼「紅綠燈」故障遭批評，The Athletic的天使隨隊記者布朗（Sam Blum）就說：「哈塞曼這個決定不太行，奈托死到有剩，而當時只是一出局。」

天使官網記者波林傑（Rhett Bollinger）也說：「奈托被call本壘結果被輕鬆阻殺出局，還與捕手崔維諾離奇衝撞，看起來很痛。」

天使 洋基 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平指傷不影響下次登板 天使教頭：問題不大

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

MLB／牛棚燒成灰8局推終結者惹議 天使教頭：輪到中心棒次

MLB／昔御用捕手讚嘆大谷年年進化 打擊區重逢日文問候

相關新聞

MLB／帥炸！大谷翔平追平兩分砲 第35轟甩棒帶狠勁

大谷翔平今天再度演繹「一人棒球」，第7局掃出一發追平兩分砲，本季第35轟幫助天使以3：3追平洋基隊，此役前4打席已敲3安...

MLB／連3場被敬遠、一壘有人被敬遠 大谷解鎖2項初體驗

大谷翔平再解鎖兩項生涯第一次，今天面對洋基隊之戰，在一、三壘有人時獲得故意四壞保送，連續3場被敬遠、一壘有人被敬遠都是大...

MLB／紅襪打線燙到誰來打都能串聯 教頭點兵點到張育成

紅襪隊近12戰打下10勝，在美聯東區後勢看漲，總教練柯拉（Alex Cora）直指全壘打的魅力，「我們開始能把球打出球場...

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

大谷翔平的交易傳聞持續熱鍋，MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳...

MLB／大谷翔平指傷不影響下次登板 天使教頭：問題不大

大谷翔平前役登板浮現的手指傷勢，天使教頭尼文（Phil Nevin）今天賽前表示，大谷的傷勢問題不大，目前計畫是他仍會在...

MLB／天使「紅綠燈」故障 奈托死到有剩還臉部撞捕手面罩

天使隊今天與洋基隊展開3連戰，3局下出現「紅綠燈」故障導致的衝撞場面，天使奈托（Zach Neto）不只死到有剩，臉部還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦