MLB／大都會想組日強投連線？傳總管親飛日本看山本由伸

大都會去年休賽季砸大錢進行補強，沒想到本季戰績卻令人大失所望，重金升級的昂貴輪值至今在聯盟排名僅中後段班。但大都會不考慮打掉重練，依舊著眼於陣容上的優化，近期傳出總管艾普勒（Billy Eppler）親自飛往日本，觀看明年將挑戰大聯盟的山本由伸先發，似乎有意簽下他和千賀滉大組日本強投連線。

大都會去年可說是用「鈔」能力改善球隊的體質的代名詞，休賽季也貫徹這樣的思維，本季的團隊薪資衝破歷史新高，繳交的豪華稅高達3080萬美元。不過本季球隊卻遭逢低潮與傷病問題，至今距離第三張外卡高達8.5場，如果沒有一波驚人的反彈很難重返競爭行列。隨著交易大限到來，近期也傳出大都會考慮兜售賽揚兩老薛則（Max Scherzer）及韋蘭德（Justin Verlander）。

為此，大都會也早早放眼明年，據傳他們對日本經典賽國手山本由伸十分感興趣，總管艾普勒也前往日本看他比賽。山本本季在日職繳出9勝3敗、1.74防禦率的屠殺級數據，近兩年連霸投手三冠王、澤村賞及MVP。

相比千賀滉大在部分球探眼中可能轉任牛棚的風險，在日職幾乎拿盡所有榮譽的山本被球探預估在大聯盟有前兩號先發的實力，薪水應能輕鬆超越去年剛簽下5年7500萬美元的千賀，有機會成為繼田中將大後合約最優渥的日籍投手。

目前大都會輪值內四名球員下季握有合約，但如果交易截止日前大都會決定當賣家出售先發投手，那將會有爭取山本的空間。艾普勒過去在洋基隊時幫助球隊簽下田中將大、擔任天使總管時又爭取到當時炙手可熱的大谷翔平，在去年休賽季則是網羅千賀滉大，對於簽下日本投手可說是並不陌生。