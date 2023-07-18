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MLB／紅襪打線燙到誰來打都能串聯 教頭點兵點到張育成

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪教頭點名打線是帶動戰績升溫的關鍵，他的論述中也談到了台將張育成(右)。 美聯社
紅襪教頭點名打線是帶動戰績升溫的關鍵，他的論述中也談到了台將張育成(右)。 美聯社

紅襪隊近12戰打下10勝，在美聯東區後勢看漲，總教練柯拉（Alex Cora）直指全壘打的魅力，「我們開始能把球打出球場了。」點名打線是帶動戰績升溫的關鍵，他的論述中也談到了台將張育成

紅襪開季以來長期居美東墊底，至今天賽前，與洋基隊都是50勝44敗、勝率5成32並列爐主，但紅襪近期雖勝多敗多，同區的藍鳥、金鶯隊狀況也是絕佳，導致落後差距未見縮小。

明星周休兵前打出的連勝氣勢，紅襪延續到下半季，柯拉今天在MLB Network電台訪問中提到球隊近期的好狀況，他說先前紅襪不乏上壘，但缺少攻勢的延續，「突然之間，我們開始把球打飛，這些男孩們開始把球打出牆，選手在延續上壘這點做得很好，尤其是透納（Justin Turner）在推進上一直都是範本。」

柯拉表示，「現在我們正處於打線攻勢流暢的期間，不管是誰上場都一樣，像昨天阿法洛（Jorge Alfar）面對左投有3安打，張育成有3安打，王康納（Connor Wong）也有2安打，所以我們現在狀態正好，希望可以繼續保持。」柯拉針對昨天賽事所點名的3人，他記憶中的安打數都比實際上多了1支，阿法洛、張育成都是2安打，王康納則是1安打。

紅襪 張育成

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