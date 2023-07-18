MLB／大谷翔平指傷不影響下次登板 天使教頭：問題不大

大谷翔平前役登板浮現的手指傷勢，天使教頭尼文（Phil Nevin）今天賽前表示，大谷的傷勢問題不大，目前計畫是他仍會在休息6天後，於22日先發面對海盜隊，「但現在決定還太早，我們今天會再討論看看。」

「投手大谷」的前一場出賽是15日，面對太空人隊投5局失5分吞敗，右手近期屢傳指甲斷裂、水泡等小傷情，連日來觀察復原狀況。

天使醫療團隊針對大谷的手指傷勢試過幾種方法，「目前的方案，看起來對他有比較好。」尼文指出，大谷的右手中指傷勢，導因於指甲斷裂後引起的皮膚問題，「但不是大問題，這次只是輕微斷裂，我們也在持續觀察。」

尼文透露，大谷的手指狀況看起來還OK，「不像對教士的比賽時那麼糟。」儘管天使暫時未公布下一波系列賽先發投手，但目前大谷22日先發的計畫並未更動。