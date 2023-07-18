快訊

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

熊熊無預警宣布婚訊！新郎真面目曝光

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止他們

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳處絕對不是道奇隊。 美聯社
MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳處絕對不是道奇隊。 美聯社

大谷翔平的交易傳聞持續熱鍋，MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳處絕對不是道奇隊，但道奇非常有機會在自由市場上得到他。

天使近13戰吞下11敗，晉級季後賽情勢高度不樂觀，距離交易大限越來越近，外界都在關注大谷是否會脫下天使球衣，轉戰其他能讓他追逐季後賽夢想的球隊。

海曼在節目中提到，「天使交易大谷的機率，我會說接近25%，至於會不會交易到道奇？答案是不會。」

他進一步提到，這是因為天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）無意把大谷送到同城球隊，「我和道奇的人聊過，他們都很清楚大谷不會被交易到道奇，就算大谷未來進入自由市場後，還是有可能長期落腳道奇，但天使老闆不會這麼做。」

海曼表示，道奇無法在今夏就拿到大谷也不必擔心，等他成為自由身，「我確實相信道奇有絕佳機會簽下他，就和其他西岸球隊一樣，包括巨人、教士隊。」至於天使與大谷簽下長約的可能性，他回應：「5%」。

道奇 天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平爭奪戰竄出黑馬？光芒總管未排除交易可能

MLB／大谷翔平第33轟帶反攻 天使靠再見失誤終止6連敗

MLB／大谷翔平下次登板日？天使教頭無法給答案

大谷翔平反差萌自拍超可愛！紅毯超帥西裝平價買得起

相關新聞

MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

大谷翔平的交易傳聞持續熱鍋，MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳...

MLB／張育成2安、守備佳 襪叫好 出賽數將追上陳偉殷

旅美好手張育成昨攻守都展現存在感，守備讓波士頓媒體豎大拇指，直呼「這就是紅襪隊喜歡他的原因」，在攻擊上貢獻雙安，5局上靠...

MLB／大谷翔平指傷不影響下次登板 天使教頭：問題不大

大谷翔平前役登板浮現的手指傷勢，天使教頭尼文（Phil Nevin）今天賽前表示，大谷的傷勢問題不大，目前計畫是他仍會在...

MLB／金鶯豪取8連勝只落後光芒1場勝差 官網預測會補強投手

金鶯隊今天以5：4險勝馬林魚隊，近期拉出一波8連勝，目前戰績57勝35敗，只落後美聯東區王者光芒隊1場勝差。 金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）本場主投7.1局狂飆8次三振，只被打

MLB／「宇宙勇」勇士遭白襪打爆 近兩個月首度系列賽連敗

棒球永遠充滿驚奇！本季戰績位居聯盟龍頭的「宇宙勇」勇士明星賽後首個系列賽迎戰聯盟戰績倒數第五的白襪，沒想到卻碰了一鼻子灰，今天甚至以8：1大分差落敗。而這也是勇士繼5月底後再次在單一系列賽嚐到連敗滋味

MLB／行走的天賦！紅人克魯茲「傳」出史上最快火球

紅人超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）上大聯盟後馬上幫助球隊刮起一陣旋風，一度衝上國聯中區龍頭，而他不只表現充滿秀味，個人也是屢屢在場上展現傲人的天賦。今天在對戰釀酒人的比賽中，克魯茲在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦