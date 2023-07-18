MLB／天使交易大谷翔平機率25% 美媒：但絕對不是道奇

大谷翔平的交易傳聞持續熱鍋，MLB Network作家海曼（Jon Heyman）直言，大谷被交易的機率是25%，且落腳處絕對不是道奇隊，但道奇非常有機會在自由市場上得到他。

天使近13戰吞下11敗，晉級季後賽情勢高度不樂觀，距離交易大限越來越近，外界都在關注大谷是否會脫下天使球衣，轉戰其他能讓他追逐季後賽夢想的球隊。

海曼在節目中提到，「天使交易大谷的機率，我會說接近25%，至於會不會交易到道奇？答案是不會。」

他進一步提到，這是因為天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）無意把大谷送到同城球隊，「我和道奇的人聊過，他們都很清楚大谷不會被交易到道奇，就算大谷未來進入自由市場後，還是有可能長期落腳道奇，但天使老闆不會這麼做。」

海曼表示，道奇無法在今夏就拿到大谷也不必擔心，等他成為自由身，「我確實相信道奇有絕佳機會簽下他，就和其他西岸球隊一樣，包括巨人、教士隊。」至於天使與大谷簽下長約的可能性，他回應：「5%」。