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MLB／張育成2安、守備佳 紅襪叫好
旅美好手張育成昨攻守都展現存在感，守備讓波士頓媒體豎大拇指，直呼「這就是紅襪隊喜歡他的原因」，在攻擊上貢獻雙安，5局上靠吉田正尚滿貫砲護送得分，幫助紅襪以11：5擊敗小熊隊。
張育成4打數2安打，首打席就敲出二壘打，第5局在隊友二壘打開路後補上一壘打，再靠吉田本季第11轟跑回分數。
此役是張育成在大聯盟第218場出賽，看似非里程碑數字，卻刻畫台灣野手在大聯盟生存大不易的一步一腳印，他的出賽數追平郭泓志，今天對運動家隊之戰若有上場，將追平陳偉殷保持的219場台灣選手最多出賽紀錄。
紅襪最大亮點是日籍強打吉田，狂掃3安打、6分打點，包括5局上滿貫砲、7局上兩分打點三壘打。
效力響尾蛇隊的20歲左投林昱珉，升上2A第一場出賽投出好的開始，昨先發6局只被敲1安打、無失分，送出8次三振，幫助球隊以8：0擊敗遊騎兵隊，拿下2A首勝。
響尾蛇2A球隊官方推特上林昱珉文連發、飆K集錦，在他即將退場之際寫著「超級昱珉的初登板即將收尾」，還以他的名字玩起各種諧音，「林昱珉（Yu-Min Lin）？應該是贏昱珉（Yu-Min Win）吧！」
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