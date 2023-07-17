MLB／金鶯豪取8連勝只落後光芒1場勝差 官網預測會補強投手

金鶯隊今天以5：4險勝馬林魚隊，近期拉出一波8連勝，目前戰績57勝35敗，只落後美聯東區王者光芒隊1場勝差。

金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）本場主投7.1局狂飆8次三振，只被打3支安打，沒有失分。沒想到金鶯牛棚9局上放火狂丟4分，馬林魚打擊王阿拉斯（Luis Arraez）未把握得點圈機會，才讓金鶯收下勝利。

相較金鶯火熱的狀態，光芒前陣子吞下一波7連敗，好不容易打出3連勝回穩，今天又以4：8不敵戰績低迷的皇家隊。

金鶯去年其實就有機會競爭季後賽，不過金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）選擇在交易大限前當賣家，把球星曼西尼（Trey Mancini）送到太空人，洛培茲（Jorge Lopez）交易到雙城。

官網記者里爾（Jake Rill）指出，今年交易大限金鶯不會再當賣家，「為了加強季後賽競爭力，金鶯應該會交易來投手。他們很有可能這麼做，但艾利亞斯不會因此付出過多籌碼，將取決交易市場的發展。」