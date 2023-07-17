MLB／金鶯豪取8連勝只落後光芒1場勝差 官網預測會補強投手
金鶯隊今天以5：4險勝馬林魚隊，近期拉出一波8連勝，目前戰績57勝35敗，只落後美聯東區王者光芒隊1場勝差。
金鶯先發投手布拉迪希（Kyle Bradish）本場主投7.1局狂飆8次三振，只被打3支安打，沒有失分。沒想到金鶯牛棚9局上放火狂丟4分，馬林魚打擊王阿拉斯（Luis Arraez）未把握得點圈機會，才讓金鶯收下勝利。
相較金鶯火熱的狀態，光芒前陣子吞下一波7連敗，好不容易打出3連勝回穩，今天又以4：8不敵戰績低迷的皇家隊。
金鶯去年其實就有機會競爭季後賽，不過金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）選擇在交易大限前當賣家，把球星曼西尼（Trey Mancini）送到太空人，洛培茲（Jorge Lopez）交易到雙城。
官網記者里爾（Jake Rill）指出，今年交易大限金鶯不會再當賣家，「為了加強季後賽競爭力，金鶯應該會交易來投手。他們很有可能這麼做，但艾利亞斯不會因此付出過多籌碼，將取決交易市場的發展。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言