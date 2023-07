MLB／行走的天賦！紅人克魯茲「傳」出史上最快火球

紅人超級大物克魯茲(Elly De La Cruz)上大聯盟後馬上幫助球隊刮起一陣旋風,一度衝上國聯中區龍頭,而他不只表現充滿秀味,個人也是屢屢在場上展現傲人的天賦。今天在對戰釀酒人的比賽中,克魯茲在處理滾地球時傳出高達97.9英哩(約157.6公里)的火球,一舉刷新2015年啟用Stascast後的傳球紀錄。

Elly De La Cruz just broke the Statcast Era record for the hardest recorded infield assist EVER, per @SlangsOnSports



That's a 97.9 mph throw 🔥 pic.twitter.com/BKe88CKJFx