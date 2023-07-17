MLB／行走的天賦！紅人克魯茲「傳」出史上最快火球

紅人超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）上大聯盟後馬上幫助球隊刮起一陣旋風，一度衝上國聯中區龍頭，而他不只表現充滿秀味，個人也是屢屢在場上展現傲人的天賦。今天在對戰釀酒人的比賽中，克魯茲在處理滾地球時傳出高達97.9英哩（約157.6公里）的火球，一舉刷新2015年啟用Stascast後的傳球紀錄。

Elly De La Cruz just broke the Statcast Era record for the hardest recorded infield assist EVER, per @SlangsOnSports



That's a 97.9 mph throw 🔥 pic.twitter.com/BKe88CKJFx — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 16, 2023

季前排名紅人頭號新秀的克魯茲本季連爬兩階，在開季屠殺小聯盟3A後於六月迎來大聯盟初登板，旋即讓全世界不得不為其天賦而讚嘆。在短短的33場比賽中，他就曾創下了完全打擊、單局三盜的難得紀錄。此外，克魯茲不管是擊球速度還是衝刺速度都在全聯盟前段班，也屢屢刷新本季紀錄，如今再用其可怕臂力在歷史留名，「跑、打、守、傳」的全能天賦展露無遺。

在今天的比賽中，威莫（Joey Wiemer）敲出91.3英哩（約146.9公里）的強勁滾地球，克魯茲將球攔下後墊了兩步迅速將球甩出，成功抓到了速度在全聯盟排名前10%的威莫。根據Statcast系統指出，這球球速達97.9英哩，是大聯盟史上速度最快的內野傳球。有趣的是，克魯茲超越的正巧是另名名字內同有「克魯茲」的高大游擊手：海盜隊的克魯茲（Oneil Cruz）在去年創下的97.8英哩（約157.4公里）。

事實上，這還不是克魯茲本季傳出最快的一球，他曾在五月份3A的比賽傳出99.2（約159.6公里）英哩的火球。「說實話，這顆球的球速看起來跟他平常傳的沒差多少」，紅人隊友史迪爾（Spencer Steer）說道，「但這很酷，他的手上裝有加農砲。」

然而，克魯茲在明星賽後的釀酒人系列戰卻遇到不小撞牆期，12個打數盡墨，下半季的首安還沒出爐。紅人近況也同樣慘澹，在這個系列賽慘遭橫掃後，目前與釀酒人隊有2場勝差。