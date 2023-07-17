快訊

政大書城8月底停業李銘輝證實 網友讀者不捨

母親報案協尋失蹤10年兒子 軍方閒置眷舍發現已成白骨

高雄知名冰店傳食物中毒 11人消暑吃冰致血便、腎衰竭送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／行走的天賦！紅人克魯茲「傳」出史上最快火球

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人大物克魯茲今天在內野「傳」出97.9英哩的超狂火球！ 美聯社
紅人大物克魯茲今天在內野「傳」出97.9英哩的超狂火球！ 美聯社

紅人超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）上大聯盟後馬上幫助球隊刮起一陣旋風，一度衝上國聯中區龍頭，而他不只表現充滿秀味，個人也是屢屢在場上展現傲人的天賦。今天在對戰釀酒人的比賽中，克魯茲在處理滾地球時傳出高達97.9英哩（約157.6公里）的火球，一舉刷新2015年啟用Stascast後的傳球紀錄。

季前排名紅人頭號新秀的克魯茲本季連爬兩階，在開季屠殺小聯盟3A後於六月迎來大聯盟初登板，旋即讓全世界不得不為其天賦而讚嘆。在短短的33場比賽中，他就曾創下了完全打擊、單局三盜的難得紀錄。此外，克魯茲不管是擊球速度還是衝刺速度都在全聯盟前段班，也屢屢刷新本季紀錄，如今再用其可怕臂力在歷史留名，「跑、打、守、傳」的全能天賦展露無遺。

在今天的比賽中，威莫（Joey Wiemer）敲出91.3英哩（約146.9公里）的強勁滾地球，克魯茲將球攔下後墊了兩步迅速將球甩出，成功抓到了速度在全聯盟排名前10%的威莫。根據Statcast系統指出，這球球速達97.9英哩，是大聯盟史上速度最快的內野傳球。有趣的是，克魯茲超越的正巧是另名名字內同有「克魯茲」的高大游擊手：海盜隊的克魯茲（Oneil Cruz）在去年創下的97.8英哩（約157.4公里）。

事實上，這還不是克魯茲本季傳出最快的一球，他曾在五月份3A的比賽傳出99.2（約159.6公里）英哩的火球。「說實話，這顆球的球速看起來跟他平常傳的沒差多少」，紅人隊友史迪爾（Spencer Steer）說道，「但這很酷，他的手上裝有加農砲。」

然而，克魯茲在明星賽後的釀酒人系列戰卻遇到不小撞牆期，12個打數盡墨，下半季的首安還沒出爐。紅人近況也同樣慘澹，在這個系列賽慘遭橫掃後，目前與釀酒人隊有2場勝差。

紅人

相關新聞

MLB／張育成自曝不用戰斧球棒原因 左手目前沒什麼力

效力紅襪隊的旅美好手張育成今天繳出雙安好表現，他稍早在個人社群分享受傷後的改變，透露左手仍沒有力氣，但目前沒有大礙。 張育成4月底左手腕鉤狀骨骨折，動刀後歷經長時間休息和復健後，終於在台灣時間7

MLB／大谷第34轟救不了天使 牛棚被太空人5轟炸成灰

昨天演出逆轉勝的天使隊，今天就把勝場吐了回去，7：3的領先不保，遭太空人隊全場5轟逆轉戰局，天使終場以8：9落敗；大谷翔...

MLB／張育成展現守備價值 美媒：這就是紅襪喜歡的原因

效力紅襪隊的張育成歸隊後展現防守價值，游擊防區守備獲得美國媒體稱讚，值得一提的是，張育成本季目前還沒發生過失誤。 張育成今天持續擔任先發游擊手，首局就和隊友阿洛尤（Christian Arroy

MiLB／林昱珉2A繼續碾壓6局無失分、8K 官推：超級昱珉初登板

效力響尾蛇隊的20歲台灣左投林昱珉，在2A的第一場出賽投出好的開始，今天先發6局無失分，送出8次三振，幫助所屬球隊以8：...

MLB／大谷翔平爭奪戰竄出黑馬？光芒總管未排除交易可能

大聯盟交易截止日逼近（美國時間8月1日），天使隊大谷翔平成為交易流言頭號主角。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）先前指出洋基隊會不惜一切代價追求大谷，他今天則透露，光芒隊可能成為得到大谷

MLB／張育成締台將紀錄在即 敲雙安當吉田滿貫砲的「滷蛋」

台將張育成先發敲出雙安，打線上另一位亞洲夥伴更搶眼，日籍強打吉田正尚狂掃3安打、6分打點，包括一發滿貫砲，幫助紅襪以11...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦