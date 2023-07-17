MLB／牛棚燒成灰8局推終結者惹議 天使教頭：輪到中心棒次

天使隊今天3：1、7：3領先接連失守，牛棚被太空人隊的5轟炸成灰，總教練尼文（Phil Nevin）坦言是很痛的一敗，他也對於將終結者提前在8局推上場提出解釋，是因當時輪到太空人中心棒次。

「這一敗很傷、很痛。」尼文表示，天使昨天剛贏了一場逆轉勝，球隊期望從那一場開始重振，卻在今天輸了一場難堪的敗仗。

此役在先發投手安德森（Tyler Anderson）只投3局情況下，提前將戰線交給天使的最不安要素牛棚，終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）提前在8局上班，掀起巨大討論，以結果論來說當然是大失策。

艾斯特維茲挨了一發兩分砲之餘，更牽動到第9局投手調度，關門任務交到在原本有可能在下一波系列賽先發的巴瑞亞（Jaime Barria）手中，他以保送、安打開局，兩出局後，布萊格曼（Alex Bregman）炸裂逆轉三分砲，下一棒塔克（Kyle Tucker）補上陽春砲。

尼文賽後解釋，「我很少這麼做，因為艾斯特維茲是我們的終結者，但當時是右投面對右打的狀況，輪到中心棒次，我希望以我們最好的後援投手去應戰，再把第9局交給巴瑞亞，但結果並不理想。」

至於未在巴瑞亞挨第1轟後換上路普（Aaron Loup），尼文說：「他是牛棚剩下的最後一個投手，當時是1分差，如果我們在9局下追平，我必須考慮到延長賽。」