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MLB／狗熊變英雄 大都會吉洛梅短打失敗反敲再見安打

聯合新聞網／ 綜合報導
吉洛梅沒辦法達成教練的短打指示，反倒打出再見安打成為致勝英雄。 美聯社
吉洛梅沒辦法達成教練的短打指示，反倒打出再見安打成為致勝英雄。 美聯社

大都會與道奇的系列賽來到最終戰，前兩場輸球的大都會力圖扳回一城。今天雙方一路鏖戰至十局下，大都會教練原先授意替補上陣的吉洛梅（Luis Guillorme）短打推進，未料前兩次短打皆未果，然而吉洛梅在無法閃避的情況下反倒敲出再見安打，一舉擺脫可能的戰犯標籤，也終止球隊近期四連敗低潮。

大都會本季的表現令人大失所望，也傳出季前團隊薪資刷新大聯盟紀錄的他們在季中有機會成為賣家，目前距離外卡有高達8.5場勝差，排名聯盟中後段班的投手群是最大原因。今天大都會派出了王牌薛則（Max Scherzer）先發主投七局只被敲出一支安打無失分，但一分的領先分差在退場後瞬間被追平，雙方一路到了延長賽才靠著吉洛梅的再見安打決定勝負。

在吉洛梅敲出再見安打前，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）原先希望在得點圈有人的平手局面能保險地短打推進，無奈吉洛梅連兩球點出了界外，陷入兩好球的絕對劣勢。事實上，此時蕭瓦特給了吉洛梅可以再次短打的選擇，但吉洛梅賽後表示自己擔心會將內角球點出界外，且道奇的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在兩好球的情況下依舊趨前，於是選擇直接攻擊。

「能夠救贖自己並幫助球隊的感覺很棒」，吉洛梅說，「拿到勝利永遠是一件好事。」

在這場比賽過後，大都會距離重返競爭行列仍有一段不小的差距，但賽季還剩下70場左右的比賽，此時開始反彈還不算太晚。今晚先發的薛則表示球隊必須一場一場把落後的勝差扳回來，「望向戰績排行榜，看起來似乎遙不可及」，薛則說，「但我們專注眼下的比賽，一天接著一天，每天都為贏球做出努力，打出團隊棒球，就能夠拉出一波連勝氣勢。」

團隊 薪資 大都會 Max Scherzer

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