MLB／昔御用捕手讚嘆大谷年年進化 打擊區重逢日文問候

天使隊今天以8：9遭太空人隊5轟上演逆轉秀，大谷翔平9局下敲出陽春砲，這波3連戰敲出2轟，過去曾是他半季御用捕手的太空人捕手馬多納度（Martín Maldonado）讚嘆大谷年年進化。

大谷2018年來到大聯盟時，馬多納度就在隊上，時常與大谷搭檔接捕，直到該年7月被交易到太空人。

大谷今天4打數敲出1安打，另有一次故意四壞保送被請上一壘，馬多納度在敵營的位置，看著大谷連兩天開轟，賽後給予前隊友讚美，「他的擊球一直都很強勁，每年都在進化，今年又比他贏得MVP那年（2021年）更好，今年又是一個MVP賽季，他就是現在大聯盟的最強選手。」

大谷站上打擊區見到這位前隊友，兩人是否聊了什麼？馬多納度說：「通常都是『你好嗎？』」當場展現日文問候。