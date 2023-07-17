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MLB／洋基想要大谷現在就要出手 名人堂投手：沒簽回都划算

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
名人堂投手史摩茲（John Smoltz）建議洋基隊，如果想要大谷翔平，現在就要出手。 美聯社
名人堂投手史摩茲（John Smoltz）建議洋基隊，如果想要大谷翔平，現在就要出手。 美聯社

大谷翔平是否會在交易大限之前脫下天使隊球衣，儼然當前棒球界最熱話題，名人堂投手史摩茲（John Smoltz）建議洋基隊，如果想要大谷，現在就要出手，「簽下他，洋基有機會拿到世界大賽冠軍，就算最終簽不回來都划算！」

史摩茲昨天作客球評班．韋蘭德（Ben Verlander）的「Flippin' Bats」節目，話題集中在大谷動向，他直言任一支前段班球隊拿到大谷，都會馬上躍升為奪冠最大熱門，「大谷的影響力就是有這麼大。」

他進一步提到目前雖有破5成勝率卻只能在美聯東區居後段班的洋基，大谷的加入，能讓洋基有機會贏得世界大賽，「就算他們簽不回大谷，這都是一筆划算的交易，洋基現在背負太多壓力，如果這筆交易可以重返世界大賽、奪冠，情況就會不一樣。」

兩人還聊到一項觀點，若洋基等到大谷季後進入自由市場再爭取，幾乎不可能得到他，韋蘭德說：「我不覺得大谷會想在東岸打球」。但若透過交易先得到大谷，形同先給他一段體驗期，認識這支球隊、認識紐約的市場潛力，「或許他會改觀，OK，其實也沒那麼差。」

韋蘭德向史摩茲提問，如果你是洋基總經理凱許曼（Brian Cashman），是否會毫不猶豫開出好到爆的交易條件向天使交易大谷？史摩茲回應：「我會毫不猶豫，因為交易就是要讓球隊變得更強，而這筆交易會讓洋基擁有最好的奪冠機會，當然這不是打進季後賽的保證，我們看過太多例子了，但這會是史上最誘人、最值得的交易。」

洋基 韋蘭德 世界大賽 大谷翔平

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