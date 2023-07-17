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MLB／張育成展現守備價值 美媒：這就是紅襪喜歡的原因

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成守備獲美媒稱讚。 美聯社
張育成守備獲美媒稱讚。 美聯社

效力紅襪隊的張育成歸隊後展現防守價值，游擊防區守備獲得美國媒體稱讚，值得一提的是，張育成本季目前還沒發生過失誤。

張育成今天持續擔任先發游擊手，首局就和隊友阿洛尤（Christian Arroyo）完成雙殺守備，3局下也策動一次雙殺。

波士頓環球報記者亞伯拉罕（Pete Abraham）發文寫道，「這是紅襪喜歡張育成的原因，這球不一定會形成雙殺（第一局），但他能快速且強力地傳向一壘。」

除了亞柏拉罕外，《NBC Boston》記者波洛特也在比賽進行時發文寫道，「張育成守游擊，紅襪完成兩次重要的流暢雙殺。是巧合嗎？不。」

張育成本季149局守備還沒發生過失誤，據《Baseball Savant》統計，張育成OAA（出局製造值）為+2，高居紅襪全隊第一，原來代班守游擊的工具人赫南德茲（Kike Hernandez）OAA值-12，這可能是張育成歸隊後仍獲得不少上場機會的原因。

張育成

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