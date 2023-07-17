MLB／大谷翔平爭奪戰竄出黑馬？光芒總管未排除交易可能

大聯盟交易截止日逼近（美國時間8月1日），天使隊大谷翔平成為交易流言頭號主角。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）先前指出洋基隊會不惜一切代價追求大谷，他今天則透露，光芒隊可能成為得到大谷的黑馬。

光芒目前以60勝36敗暫居美聯東區第一，但領先第2名的金鶯隊只剩1場勝差。ESPN記者歐尼指出，「他們的管理層通常不會撒錢或打包資源，他們上半季表現出色，但明星賽前漸漸失去領先優勢，也許會讓他們變得特別有侵略性。」

光芒總管尼德（Erik Neander）今天接受《MLB Network》訪問時未排除加入大谷爭奪戰，他表示光芒擁有足夠的潛力球員及老闆支持，在交易市場上掀起波瀾。

根據大聯盟官網顯示，光芒擁有4名百大新秀，分別是第14名的卡米內羅（Junior Caminero）、第23名的威廉斯（Carson Williams）、第32名的米德（Curtis Mead）及第38名的曼扎多（Kyle Manzardo）。