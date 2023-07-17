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MiLB／林昱珉2A繼續碾壓6局無失分、8K 官推：超級昱珉初登板
效力響尾蛇隊的20歲台灣左投林昱珉，在2A的第一場出賽投出好的開始，今天先發6局無失分，送出8次三振，幫助所屬球隊以8：0擊敗遊騎兵2A，林昱珉拿下在2A的第1勝。
旅美第2年、剛滿20歲的林昱珉，今年開季從高階1A出發，日前剛被升上2A，向阿馬里洛土撥鼠隊（Amarillo Sod Poodles）報到，以搭手扶梯的速度在響尾蛇農場晉升，他的年紀為目前30隊裡2A投手最年輕。
球探報告中對林昱珉的評價是他的變化球仍足以在低階層級宰制，展現高三振率，但球速和身材的劣勢會在進入高階聯盟後成為考驗，「升級」後的首戰備受矚目，今天繳出一張完美的成績單。
響尾蛇2A今天為卡洛爾（Corbin Carroll）搖頭娃娃之夜，林昱珉擔任先發投手，投6局共用84球，只被敲出1安打、無失分，局局都有三振，最終送出8K。
好投連土撥鼠隊官方推特上都是林昱珉文連發、飆K集錦，在他即將退場之際寫著「超級昱珉的初登板即將收尾」，還以他的名字玩起各種諧音，「林昱珉（Yu-Min Lin）？應該是贏昱珉（Yu-Min Win）吧！」
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