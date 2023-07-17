MLB／張育成締台將紀錄在即 敲雙安當吉田滿貫砲的「滷蛋」

台將張育成先發敲出雙安，打線上另一位亞洲夥伴更搶眼，日籍強打吉田正尚狂掃3安打、6分打點，包括一發滿貫砲，幫助紅襪以11：5擊敗小熊隊，火燙表現讓隊友克佛勞（Kutter Crawford）形容：「像是在打電玩。」

張育成今天擔任先發第9棒、游擊手，4打數敲出2安打，首打席就敲出二壘打，第5局在隊友的二壘打開路之後，張育成補上一壘打，成為吉田正尚滿貫砲中的「滷蛋」。

此外，此役是張育成在大聯盟的第218場出賽，追平郭泓志，距離陳偉殷保有的台將紀錄219場只差一步。

此役最大亮點來自吉田正尚，第5局紅襪攻占滿壘後，小熊投手史提爾（Justin Steele）接連解決狄佛斯（Rafael Devers）、杜沃（Adam Duvall ），卻過不了吉田這一關，先投了2顆壞球後，第3球幾乎是紅中的88.9哩直球，被吉田掃出滿貫砲。

史提爾表示，「滿壘、0好2壞，我不想陷入0好3壞，只能投好球，他做了他該做的事，事情已經發生，這就是棒球。」

吉田此役3安打，第7局的三壘打再貢獻2分打點，單場6分打點大豐收，先發6局只被敲1安打、無失分奪勝的克勞佛讚嘆，「就像在打電玩，他真的太不可思議，他是個好打者、好隊友，以各種方式幫助球隊贏球。」