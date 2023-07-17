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MLB／張育成打擊加溫 單場雙安揮賽季首支二壘安打

中央社／ 紐約16日專電
波士頓紅襪台灣好手張育成打擊加溫，今天單場雙安，包括本季首支二壘安打。 美聯社
波士頓紅襪台灣好手張育成打擊加溫，今天單場雙安，包括本季首支二壘安打。 美聯社

大聯盟波士頓紅襪台灣好手張育成打擊加溫，今天單場雙安，包括本季首支二壘安打。隊友吉田正尚轟出滿貫砲，灌進6分打點，助紅襪11比5大勝芝加哥小熊，拿下系列賽。

張育成此役擔任先發第9棒，鎮守游擊。3局上面對本季入選明星賽的左投史蒂爾（Justin Steele），在球數絕對落後情況下，將一記好球帶偏外角的直球推向中右外野，球落地後滾到全壘打牆，張育成輕鬆跑上二壘，但缺乏後續火力支援而形成殘壘。

紅襪5局上整整打一輪，以6支安打攻下5分。張育成在這波猛攻中擊出左外野平飛安打，串起攻勢，之後靠著吉田正尚一舉拉開比分的滿貫砲得分。

張育成其餘2打席分別擊出內野滾地球、遭三振出局。

張育成14日客場對小熊3連戰首役揮出本季第4轟，隔天未上陣。他4月下旬左手鉤骨骨折，缺陣近2個半月，傷癒復出後5度出賽，4場先發3戰有安打。此役是他本季第3度繳出單場雙安表現，打擊率升至開季以來最高的1成69。

守備方面，張育成稱職把守游擊大關，1、3局下參與雙殺，兩度助紅襪先發投手克勞福（KutterCrawford）化解得點圈有人的失分危機。

紅襪此役敲出14支安打，3度開轟。除吉田正尚5局上滿貫砲外，重砲手德佛斯（Rafael Devers）首局陽春砲替球隊奠定勝基，卡薩斯（Triston Casas）8局上補上一發2分砲，連3戰開轟，將小熊打得抬不起頭來。

昨天過30歲生日的吉田正尚單場3安「猛打賞」，只差二壘安打就能締造完全打擊。他在7局上擊出中外野深遠三壘安打，打回2分，單場6分打點追平大聯盟生涯最高紀錄。

紅襪2勝1敗拿下系列賽，自6月30日以來12戰拿下10勝，為大聯盟近況最佳隊伍。紅襪本季戰績50勝44敗，仍在美國聯盟東區墊底，接下來要在客場與奧克蘭運動家打3連戰，攸關能否一舉搶下外卡席位。

張育成

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