MLB／睽違166打席總算開轟 哈波終結生涯最長全壘打乾旱

費城人強打哈波(Bryce Harper)去年在世界大賽結束後進行TJ手術,只用了160天就光速回到大聯盟。然而哈波本季打擊表現卻大受影響,低潮也反映在長打上,今天在對戰教士的比賽中敲出睽違了166個打席的全壘打,終止個人生涯最長的全壘打乾旱期,也幫助費城人隊以9:4獲勝。

BRYCE HARPER HAS FINALLY HIT A HOME RUN



THE FIRST SINCE MAY 26



HE NEEDED THAT SO BADLY!!



WE LOVE TO SEE IT 😁



pic.twitter.com/pRYZDcSn6U