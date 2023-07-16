MLB／睽違166打席總算開轟 哈波終結生涯最長全壘打乾旱

費城人強打哈波（Bryce Harper）去年在世界大賽結束後進行TJ手術，只用了160天就光速回到大聯盟。然而哈波本季打擊表現卻大受影響，低潮也反映在長打上，今天在對戰教士的比賽中敲出睽違了166個打席的全壘打，終止個人生涯最長的全壘打乾旱期，也幫助費城人隊以9：4獲勝。

BRYCE HARPER HAS FINALLY HIT A HOME RUN



THE FIRST SINCE MAY 26



HE NEEDED THAT SO BADLY!!



WE LOVE TO SEE IT 😁



pic.twitter.com/pRYZDcSn6U — Philly Sports Sufferer (@mccrystal_alex) July 16, 2023

哈波在動了TJ手術後原先被預期至少要到明星周後才能重返賽場，沒想到復健狀況奇佳的他只花了史上最快的160天就回到大聯盟，甚至沒有打任何一場復健賽。而哈波的迅速回歸，的確給了本季集體陷入低潮的費城打線不少挹注。但即便哈波依舊繳出聯盟平均以上的進攻產值，沒有歷經復健賽終究對手感造成影響，本季至今的OPS+是九年來新低，.397的長打率更是生涯首度跌破四成。賽前57場比賽只敲出三轟，也不斷刷新生涯最長打席沒全壘打的紀錄。

在今天的第二場比賽，哈波睽違多時總算開轟，也讓他鬆了一口氣。「大家都在談論這件事，但對我來說，目標是持續製造強勁擊球」，哈波說，這是他5/25以來的第一發全壘打，「試圖追求全壘打並不是我在做的事，反而亂了手腳不會有好結果，今晚我能夠咬中球心，希望能繼續保持。」

這發全壘打也助費城人單日對教士兩戰全拿，持續緊咬國聯外卡名額，而哈波也期待費城人能復刻上賽季尾端的驚奇，在季後賽走得更遠。「對戰一支優秀的球隊，這是兩場巨大的勝利」，哈波說，「尤其是拿下單日兩勝，這是下半季好的開始。」