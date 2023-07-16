MLB／藍色球衣的量子糾纏 大都會內野手復刻中職「海獅秀」

去年中職賽季，富邦悍將的野手葉子霆因為在外野判斷錯誤不慎打滑摔倒，被球迷稱作是「海獅秀」，在中職的「年度好糗」上榜上有名。而在近一年後的今天，同樣身披藍色球衣的大都會巴堤（Brett Baty）也上演類似的荒謬守備，讓球迷們笑稱中職又領先全球了。

在去年9/30富邦對戰統一的比賽中，內野底的莊韋恩在九局上半代跑並接替外野守備，沒想到在十二局下半兩出局時發生重大烏龍。面對邱智呈擊出的外野飛球，莊韋恩第一時間向後跑，隨即發現判斷失誤，往前跑時先打滑一次，起身往前衝時又再度跌倒，不僅沒接到球還讓打者上到二壘。雖然沒有造成分數上的傷害，但「綜藝摔」的超冏模樣讓球迷印象深刻。

今天大聯盟則完美復刻了「海獅秀」，在大都會對戰道奇的九局上半，孟西（Max Muncy）擊出平凡無奇的內野高飛球，氣得將球棒往旁邊甩。沒想到三壘手巴提掌握不到球的落點，在原地打轉一圈後撲接未果，球落地後還反彈至臉上。這個失誤對大都會的影響相比於去年的富邦就大得多了，不僅讓對手道奇拿下保險分，更一舉將分差拉開至四分，最終就以5：1落敗。

巴提的致命失誤對比大都會本季令人失望的戰績更顯慘澹，也成為了球迷間的笑柄，紛紛在留言表示「今年紐約的棒球隊都很慘」、「今年大都會的正常發揮」、「花大錢結果根本沒用」，更有人酸「用一個守備簡述2023年的大都會隊」。