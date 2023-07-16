快訊

久坐者的救星竟是坐地板上 詳解如何減少腰痠背痛抵消久坐的負面影響

郭台銘：我不炒房、不靠房地產賺錢 當然有資格談居住正義

MLB／讚大谷有「最乾淨的肝」 太空人教頭只有佩服

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大谷翔平雖然昨天對戰太空人隊先發5局掉5分，表現不太理想，但今年的輝煌表現仍舊收服對手的心，太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）就盛讚大谷有著最乾淨的肝（cleanest livers），代表最自愛自律的意思。

太空人隊昨天以7：5擊敗天使隊，賽後談到大谷翔平，貝克除了點出大谷感覺跟平時不同，減少了某些球路外，也滔滔不絕談論大谷的與眾不同。

「他作為一位棒球員最大的強項就是，他沒有任何弱點。」貝克表示：「我沒有見過像他這樣的人，他一定每天都非常非常努力維持投球、打擊的狀態。」

大谷翔平雖然近期遇到低潮，但投打兩端的成績依舊是大聯盟頂尖，32轟是大聯盟最多，即使昨天被太空人隊敲出5支安打，被打擊率1成92還是全大聯盟最低。

貝克說：「我在試著找出他到底是怎麼訓練？怎麼跑步去增加耐力？他一定是非常勤奮的人，有可能是這個聯盟最自愛自律（cleanest livers）的球員，因為他每天都在努力，我佩服他。」

大谷翔平 大聯盟 天使

延伸閱讀

MLB／大谷翔平下次登板日？天使教頭無法給答案

大谷翔平反差萌自拍超可愛！紅毯超帥西裝平價買得起

MLB／6局投到一半就退場 大谷翔平自己也搖頭

MLB／大谷翔平不是非賣品？傳天使球團考慮聽取報價

相關新聞

MLB／馬恰多達陣生涯300轟 驚人進度登歷史第二快

教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）近期狀況逐漸加溫，今天在對戰費城人的比賽於平手局面敲出超前轟，同時也是個人生涯第300支全壘打。馬恰多不僅成為聯盟歷史上第18位敲出300轟的三壘手，

MLB／張育成開轟隔天沒上…紅襪內野塞爆 教頭：很酷

旅美台將張育成昨天在9局上開轟助陣，然而今天未被排入出賽名單，紅襪隊將游擊防區換上今年頻頻失誤的赫南德茲（Kike He...

MiLB／林昱珉升2A自我期許 前教頭讚：他是藝術品

20歲旅美小將林昱珉日前正式升上小聯盟2A，距離大聯盟的夢又往前一步，響尾蛇隊高階1A也發布消息公布時的影片，看得出來林...

MLB／大谷翔平下次登板日？天使教頭無法給答案

天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天先發5局掉5分（4分責失）吞敗，第6局投到一半就因手指出狀況退場，總教練尼文（Phil ...

MLB／讚大谷有「最乾淨的肝」 太空人教頭只有佩服

大谷翔平雖然昨天對戰太空人隊先發5局掉5分，表現不太理想，但今年的輝煌表現仍舊收服對手的心，太空人隊總教練貝克（Dust...

MLB／張育成傷癒復出首轟

「國防部長」回來了！旅美好手張育成昨天一發陽春砲，加入紅襪隊6轟炸翻小熊隊的行列，也是他個人本季第4轟、傷癒復出首轟，相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦