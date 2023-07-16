MLB／讚大谷有「最乾淨的肝」 太空人教頭只有佩服

大谷翔平雖然昨天對戰太空人隊先發5局掉5分，表現不太理想，但今年的輝煌表現仍舊收服對手的心，太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）就盛讚大谷有著最乾淨的肝（cleanest livers），代表最自愛自律的意思。

太空人隊昨天以7：5擊敗天使隊，賽後談到大谷翔平，貝克除了點出大谷感覺跟平時不同，減少了某些球路外，也滔滔不絕談論大谷的與眾不同。

「他作為一位棒球員最大的強項就是，他沒有任何弱點。」貝克表示：「我沒有見過像他這樣的人，他一定每天都非常非常努力維持投球、打擊的狀態。」

大谷翔平雖然近期遇到低潮，但投打兩端的成績依舊是大聯盟頂尖，32轟是大聯盟最多，即使昨天被太空人隊敲出5支安打，被打擊率1成92還是全大聯盟最低。

貝克說：「我在試著找出他到底是怎麼訓練？怎麼跑步去增加耐力？他一定是非常勤奮的人，有可能是這個聯盟最自愛自律（cleanest livers）的球員，因為他每天都在努力，我佩服他。」