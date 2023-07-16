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MiLB／李灝宇本季第3轟出爐 潘文輝挨轟吞救援失敗

中央社／ 台北16日電
李灝宇(左)。 截圖自推特
李灝宇(左)。 截圖自推特

旅美費城人隊野手李灝宇今天在高階1A出賽，單場2安、個人本季第3轟出爐；費城人隊1A投手潘文輝後援登板，投2局挨轟失2分、最快球速157公里，救援失敗。

美國職棒小聯盟賽高階1A賽事，費城人隊與亞特蘭大勇士隊高A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘。

李灝宇1局上首打席就敲出左外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢，4局上敲出一壘方向滾地球出局，6局上選到四壞保送。

8局上費城人隊1比3落後，2人出局後李灝宇敲出陽春砲，幫助球隊追分，也是個人本季第3轟，隊友再延續攻勢多添1分。

費城人隊9局上再起攻勢，靠著接連四壞保送，2人出局後李灝宇遭觸身球保送攻佔滿壘，再靠著接連安打、失誤，一口氣攻下5分、翻轉戰局，費城人隊終場以8比5拿下勝利。

李灝宇總計3打數敲出2支安打，包括1轟，貢獻1分打點，選到1次四保送、1次觸身球保送，賽後打擊率2成69。

費城人隊小聯盟1A與明尼蘇達雙城隊1A交手，兩隊5局打完0比0僵持不下，費城人隊6局上先馳得點，6局下一、二壘有人時換上來自台灣的潘文輝接手投球。

潘文輝沒能止血，先投手犯規讓跑者各推進一個壘包，1人出局後被敲安打失掉2分，再被敲出2分砲，單局失掉4分、其中2分要記在前一任投手身上。

潘文輝7局續投讓對手3上3下，今天總計投2局被敲2支安打，包括1轟，失掉2分責失分、吞下救援失敗，賽後防禦率2.40。兩隊鏖戰至延長賽第10局，費城人隊終場以8比7拿下勝利。

費城人 潘文輝

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