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MLB／馬恰多達陣生涯300轟 驚人進度登歷史第二快

聯合新聞網／ 綜合報導
馬恰多敲出生涯第300支全壘打。 法新社
馬恰多敲出生涯第300支全壘打。 法新社

教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）近期狀況逐漸加溫，今天在對戰費城人的比賽於平手局面敲出超前轟，同時也是個人生涯第300支全壘打。馬恰多不僅成為聯盟歷史上第18位敲出300轟的三壘手，31歲又9天的達標年紀更是位居歷史第二，僅次於上古神獸馬修斯（Eddie Mathews）。

馬恰多去年在國聯MVP票選僅輸給紅雀隊當家一壘手高史密特（Paul Goldschmidt），但本季狀況卻起起伏伏，今年的進攻指數跌了超過一成。

然而隨著夏天到來馬恰多的手感也逐漸火熱，在今天過後，他已連三天開轟，近六場擊出五發全壘打，在七月份進攻指數不僅飆到1.370，更外帶8轟18打點，重新打出MVP級風采。

「他在這達到了不少里程碑」，教士主帥梅爾文（Bob Melvin）說，「他的手感火燙到不行，在過去幾周他在球場上的表現，如同天氣一樣炙熱。」

馬恰多成為了現役第11位完成生涯300轟的球員，和隆戈利亞（Evan Longoria）、亞瑞納多（Nolan Arenado）是名單上僅有的三壘手。放眼聯盟歷史，僅有18名三壘手完成這項里程碑，馬恰多31歲又9天的年紀也只輸給勇士傳奇馬修斯的28歲又188天。

馬恰多19歲就登上大聯盟，並就此發揮穩定進攻產能，是過去十年來聯盟最頂尖的三壘手之一，如果維持進度，有望挑戰名人堂門檻的500轟。

然而，雖然馬恰多這發充滿意義的全壘打幫助球隊打破僵局，但教士高興不到半局就因牛棚放火連掉三分慘遭逆轉，讓這個紀錄之夜留下了遺憾。

教士 Manny Machado

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