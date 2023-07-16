MLB／大谷翔平下次登板日？天使教頭無法給答案

天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天先發5局掉5分（4分責失）吞敗，第6局投到一半就因手指出狀況退場，總教練尼文（Phil Nevin）坦言，現在要談大谷下次登板日「為時尚早」。

大谷翔平明星賽前最後一次先發右手中指曾受到水泡影響，提前退場，昨天明星賽後第一戰又是手指有狀況，尼文表示，今天會再跟大谷翔平聊聊，「我認為昨天的狀況沒有那麼嚴重。」

大谷翔平今天還是照常擔任先發指定打擊，不過要說到下次登板日，尼文無法給出肯定的答案，僅表示：「現在回答這個問題還太早。」

不過天使球團目前仍將大谷翔平的登板日設定在台灣時間22日對海盜隊之戰，讓他有6天休息空檔，尼文表示，還是會根據他的狀況再調整，抱持謹慎的態度。