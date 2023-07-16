快訊

久坐者的救星竟是坐地板上 詳解如何減少腰痠背痛抵消久坐的負面影響

郭台銘：我不炒房、不靠房地產賺錢 當然有資格談居住正義

MLB／大谷翔平下次登板日？天使教頭無法給答案

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天先發5局掉5分（4分責失）吞敗，第6局投到一半就因手指出狀況退場，總教練尼文（Phil Nevin）坦言，現在要談大谷下次登板日「為時尚早」。 美聯社
天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天先發5局掉5分（4分責失）吞敗，第6局投到一半就因手指出狀況退場，總教練尼文（Phil Nevin）坦言，現在要談大谷下次登板日「為時尚早」。 美聯社

天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天先發5局掉5分（4分責失）吞敗，第6局投到一半就因手指出狀況退場，總教練尼文（Phil Nevin）坦言，現在要談大谷下次登板日「為時尚早」。

大谷翔平明星賽前最後一次先發右手中指曾受到水泡影響，提前退場，昨天明星賽後第一戰又是手指有狀況，尼文表示，今天會再跟大谷翔平聊聊，「我認為昨天的狀況沒有那麼嚴重。」

大谷翔平今天還是照常擔任先發指定打擊，不過要說到下次登板日，尼文無法給出肯定的答案，僅表示：「現在回答這個問題還太早。」

不過天使球團目前仍將大谷翔平的登板日設定在台灣時間22日對海盜隊之戰，讓他有6天休息空檔，尼文表示，還是會根據他的狀況再調整，抱持謹慎的態度。

大谷翔平 明星賽 天使

延伸閱讀

大谷翔平反差萌自拍超可愛！紅毯超帥西裝平價買得起

MLB／6局投到一半就退場 大谷翔平自己也搖頭

MLB／大谷翔平不是非賣品？傳天使球團考慮聽取報價

MLB／「大谷會左手投球也不意外」 基特稱天使交易可能性低

相關新聞

MLB／馬恰多達陣生涯300轟 驚人進度登歷史第二快

教士明星三壘手馬恰多（Manny Machado）近期狀況逐漸加溫，今天在對戰費城人的比賽於平手局面敲出超前轟，同時也是個人生涯第300支全壘打。馬恰多不僅成為聯盟歷史上第18位敲出300轟的三壘手，

MLB／張育成開轟隔天沒上…紅襪內野塞爆 教頭：很酷

旅美台將張育成昨天在9局上開轟助陣，然而今天未被排入出賽名單，紅襪隊將游擊防區換上今年頻頻失誤的赫南德茲（Kike He...

MiLB／林昱珉升2A自我期許 前教頭讚：他是藝術品

20歲旅美小將林昱珉日前正式升上小聯盟2A，距離大聯盟的夢又往前一步，響尾蛇隊高階1A也發布消息公布時的影片，看得出來林...

MLB／大谷翔平下次登板日？天使教頭無法給答案

天使隊「二刀流」好手大谷翔平昨天先發5局掉5分（4分責失）吞敗，第6局投到一半就因手指出狀況退場，總教練尼文（Phil ...

MLB／張育成傷癒復出首轟

「國防部長」回來了！旅美好手張育成昨天一發陽春砲，加入紅襪隊6轟炸翻小熊隊的行列，也是他個人本季第4轟、傷癒復出首轟，相...

MLB／達比修有復活繳超優質先發 率教士擊敗費城人

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士今天迎戰費城費城人，日本籍強投達比修有先發6局被敲5安失1分，打線也助陣扛出4發全壘打，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦